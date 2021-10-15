https://ria.ru/20211015/praga-1754590696.html

В Праге сделали бесплатным городской велопрокат

В Праге сделали бесплатным городской велопрокат - РИА Новости, 15.10.2021

В Праге сделали бесплатным городской велопрокат

В столице Чехии городской шеринговый прокат сделали бесплатным, сообщает "Европульс". РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T05:52

2021-10-15T05:52

2021-10-15T05:52

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В столице Чехии городской шеринговый прокат сделали бесплатным, сообщает "Европульс".Местные власти рассчитывают, что эта мера побудит автолюбителей реже передвигаться на машинах, которые производят 72 процента парниковых газов в Европе.Уточняется, что пользоваться бесплатным прокатом можно не более четырех раз в день, причем длительность одной поездки не должна превышать 15 минут. Кроме того, чтобы взять велосипед, нужно иметь действующий городской проездной.Другие страны Европы тоже активно принимают меры, чтобы освободить улицы от автомобилей и сделать города чище. В австрийском Инсбруке, например, решили полностью убрать парковки, а в Германии предложили водителям навсегда сдать права взамен на годовой проездной.

https://ria.ru/20211013/reki-1754147388.html

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