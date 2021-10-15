https://ria.ru/20211015/praga-1754590696.html
В Праге сделали бесплатным городской велопрокат
В Праге сделали бесплатным городской велопрокат - РИА Новости, 15.10.2021
В Праге сделали бесплатным городской велопрокат
В столице Чехии городской шеринговый прокат сделали бесплатным, сообщает "Европульс". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T05:52
2021-10-15T05:52
2021-10-15T05:52
туризм
экология
прага
европа
чехия
авто
новости - туризм
инсбрук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/80/1520838092_0:81:1840:1116_1920x0_80_0_0_fc314918c86b0d0d2ec66bfba7eb161b.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В столице Чехии городской шеринговый прокат сделали бесплатным, сообщает "Европульс".Местные власти рассчитывают, что эта мера побудит автолюбителей реже передвигаться на машинах, которые производят 72 процента парниковых газов в Европе.Уточняется, что пользоваться бесплатным прокатом можно не более четырех раз в день, причем длительность одной поездки не должна превышать 15 минут. Кроме того, чтобы взять велосипед, нужно иметь действующий городской проездной.Другие страны Европы тоже активно принимают меры, чтобы освободить улицы от автомобилей и сделать города чище. В австрийском Инсбруке, например, решили полностью убрать парковки, а в Германии предложили водителям навсегда сдать права взамен на годовой проездной.
https://ria.ru/20211013/reki-1754147388.html
прага
европа
чехия
инсбрук
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/80/1520838092_123:0:1718:1196_1920x0_80_0_0_c598b32648a5611013ad6a0cd3034df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, прага, европа, чехия, авто, новости - туризм, инсбрук, стиль жизни
В Праге сделали бесплатным городской велопрокат
В столице Чехии теперь можно бесплатно кататься на городских велосипедах
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
В столице Чехии городской шеринговый прокат сделали бесплатным, сообщает
"Европульс".
Местные власти рассчитывают, что эта мера побудит автолюбителей реже передвигаться на машинах, которые производят 72 процента парниковых газов в Европе.
Уточняется, что пользоваться бесплатным прокатом можно не более четырех раз в день, причем длительность одной поездки не должна превышать 15 минут. Кроме того, чтобы взять велосипед, нужно иметь действующий городской проездной.
Другие страны Европы тоже активно принимают меры, чтобы освободить улицы от автомобилей и сделать города чище. В австрийском Инсбруке, например, решили полностью убрать парковки, а в Германии предложили водителям навсегда сдать права взамен на годовой проездной.