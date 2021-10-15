https://ria.ru/20211015/perepis-1754433395.html

История переписей населения в СССР и России

История переписей населения в СССР и России - РИА Новости, 15.10.2021

История переписей населения в СССР и России

Перепись населения – общегосударственное статистическое мероприятие по сбору, обработке, анализу, публикации или распространению в иной форме демографической,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T01:42

2021-10-15T01:42

2021-10-15T01:42

справки

ссср

федеральная служба государственной статистики (росстат)

всероссийская перепись населения

россия

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Перепись населения – общегосударственное статистическое мероприятие по сбору, обработке, анализу, публикации или распространению в иной форме демографической, экономической и социальной информации, характеризующей всех жителей страны или четко ограниченной ее части на фиксированную дату. Проводится органами государственной статистики с целью сбора сведений, в частности, о численности и составе населения по полу и возрасту, размещении его по регионам страны, числе городских и сельских жителей, их семейном положении, социальной структуре, занятости, безработице, миграции. Переписи населения в России проводили с древнейших времен, но задачи у них были не те, что у современных. К тому же они не были регулярными и всеохватывающими. Впервые об учете наличного населения упоминается в начале IX века, когда он был проведен в Киевской Руси и Великом Новгороде для определения податного обложения. Со второй половины XIII века, когда государство попало в зависимость от Золотой Орды, учет населения в отдельных русских княжествах и на территории Закавказья проводился для определения размеров дани. С XIV века объектом обложения стали земельные участки, производительно используемые в хозяйстве, – соха (а позднее – четверть, десятина). Итоги учета заносились в писцовые книги, служившие основанием для податного земельного обложения. Они представляли собой сводные документы описания земельных угодий и численности населения по дворам, а также торгово-промышленных предприятий. В конце XVI – начале XVII веков писцовые книги стали вести по населенным пунктам. Однако в них учитывали только владельцев дворов, а представители высших слоев, деловые люди учету не подвергались. Лишь с XVII века стали учитываться, помимо владельцев дворов, также взрослые мужчины из состава их семей. В этом веке единицей обложения в России стал двор, а основной формой учета – подворные переписи. Кроме того, на отдельных территориях проходили общегосударственные переписи. В XVIII – середине XIX веках учет податного населения осуществлялся главным образом в виде ревизий, которые были введены в 1718 году указом Петра I при подготовке замены подворного обложения на подушную подать, требовавшую персональной переписи податных сословий. Единицей учета являлась ревизская душа. Этих переписей было проведено 10 (первая состоялась в 1719-1727 годах, а последняя – в 1857-1858 годах). В них не учитывались иностранцы, лица, находившиеся на действительной службе в армии и на флоте. Кроме того, в подавляющем большинстве ревизий не фиксировали дворян и чиновников, а в трех из них – женщин. После отмены крепостного права в 1861 году начали проводиться переписи населения в отдельных городах и даже целых губерниях, однако многие из них представляли собой казенные полицейские "народосчисления", при которых у домохозяев просто собирали сведения о числе даже не проживающих, а прописанных в их домах жителей. Таких местных переписей было проведено не менее 200, но материалы многих из них не были опубликованы, и о некоторых неизвестно ничего, кроме года переписи. Первая и единственная всеобщая перепись населения в Российской империи была проведена в 1897 году. Инициатором ее стал выдающийся русский ученый Петр Семенов-Тян-Шанский. Перепись охватила все население Российской империи, кроме "финляндских уроженцев" в Великом княжестве Финляндском, где она проводилась по состоянию на декабрь 1900 года. Во время переписи статистики не собирали данные об имуществе и не имели цели учесть налогоплательщиков. Вопросы, которые они задавали, касались занятости и уровня образования, рождаемости и смертности. Данные переписи обрабатывали вплоть до 1905 года. Согласно им, население Российской империи составило 125,6 миллиона человек, а на современной территории России жили около 67,5 миллиона человек. Первая советская перепись населения проводилась в 1920 году. Ею было охвачено только 72% населения страны, так как в ряде районов страны шла Гражданская война (1917-1922). В 1923 году провели перепись населения в городах и поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. Все население страны охватила Всесоюзная перепись населения, проведенная в декабре 1926 года. Во время ее подготовки выдающиеся статистики Василий Михайловский и Олимпий Квиткин выработали научные принципы, которые легли в основу как этой, так и следующих переписей населения. Материалы переписи 1926 года отличались множеством данных, особенно о социальном составе населения и о семьях. Ее итог по общей численности населения СССР – 147 миллионов человек, доля сельского населения – 82%, городского – 18%. Население России составило 100,9 миллиона человек, из них в городах жили 17,2%.Следующая перепись проводилась в январе 1937 года. Это единственная советская перепись, проведенная по принципу однодневной переписи. Учитывалось только наличное население. Организация переписи была признана неудовлетворительной, результаты опубликованы только в 1990-е годы. Статистики насчитали в СССР всего 162 миллиона человек, тогда как по официальным данным уже в 1934 году в стране проживали 168 миллионов человек. В РСФСР численность населения составила 104,9 миллиона человек. Перепись была объявлена "дефектной", назначена повторная. Многих организаторов и исполнителей переписи арестовали, руководителей расстреляли.В январе 1939 года была проведена новая Всесоюзная перепись, которая отличалась впервые примененными специальными мерами для повышения точности счета населения. Ее краткие итоги были опубликованы в 1939-1940 годах, однако начавшаяся Великая Отечественная война (1941-1945) не позволила завершить обработку всех собранных материалов. Численность населения страны составила 190,7 миллиона человек. Перепись была объявлена точной, но, как потом установили по архивным материалам, число советских граждан в ней было завышено. Первую послевоенную перепись провели в январе 1959 года. Общая численность населения СССР составила 208,8 миллиона человек, доля городского – 48%, сельского – 52%.Следующая перепись состоялась в 1970 году. В организационном и методологическом отношении она соответствовала двум предыдущим (1939 и 1959 годов), однако данных было получено значительно больше. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени и средств часть сведений была получена путем опроса не всех, а только 25% жителей. При обработке материалов переписи был применен ряд технических новшеств. Ее данные широко использовались для социально-экономического планирования и разработки долгосрочных экономических прогнозов. Общая численность населения по переписи составила 241,7 миллиона человек, городское – 56%, сельское – 44%. Существенно отличались от предыдущих организация и обработка материалов переписи населения 1979 года. Впервые в практике советской статистики записи, сделанные при опросе, вводились в электронно-вычислительную машину с помощью специальных считывающих устройств и записывались на магнитную ленту. Были добавлены новые вопросы, формулировки некоторых других уточнены. Перепись дала обширные сведения об изменениях в составе населения, которые впоследствии широко использовались. Итог переписи – 262,4 миллиона человек, доля городского населения – 62%, сельского – 38%. Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989 года. Ее особенность состояла в том, что наряду со сведениями о населении была собрана обширная информация о различных социально-демографических группах, развитии жилищной кооперации, степени обеспеченности людей жильем и его благоустройстве. По данным переписи, население СССР составило 286,7 миллиона человек, доля городского населения – 66%, сельского – 34%.При переписях в советское время учитывалось все наличное и постоянное (то есть постоянно проживавшее на обследуемой территории в течение не менее полугода) население, кроме переписей 1926 года (учитывала наличное население, а постоянное – только в городах) и 1937 года (учитывала только наличное население).Всероссийская перепись 2002 года была первой переписью населения в новой России. Она впервые проводилась на основе законодательного акта – федерального закона "О Всероссийской переписи населения" от 25 января 2002 года № 8. При проведении переписи учитывали рекомендации ООН и международных статистических организаций. В отличие от прежних переписей в ней фиксировалось только постоянное население, как это принято в большинстве стран мира. В 2002 году первый раз в России посчитали не только тех, кто во время переписи находился в стране, но и командированных за рубеж на длительный срок, а также иностранцев, временно проживающим в России до одного года. При переписи население могло указать все имеющиеся у него источники средств к существованию в отличие от прошлой переписи, когда у населения выяснялось не более двух источников. При изучении брачного состояния впервые во время проведения переписи были собраны сведения о числе незарегистрированных брачных союзов (так называемый гражданский брак). По данным переписи 2002 года численность жителей России составила 145,2 миллиона человек. С 1989 года она уменьшилась на 1,8 миллиона человек. Соотношение горожан и сельских жителей сохранилось на уровне 1989 года – 73% и 27% соответственно. Следующая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. По данным Росстата, около одного миллиона россиян отказались от участия в ней. Из них 1,8 тысячи человек – по религиозным мотивам. По оценке ВЦИОМа, перепись обошла стороной 11% российских жителей. Социологи Левада-центра* и Фонда общественное мнение называют цифру в 7%. Этот показатель в разных странах примерно одинаков. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения России составила 142,9 миллиона человек. Соотношение горожан и сельских жителей – 74% и 26% соответственно. Очередная Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь. В результате проведение переписи назначили с 15 октября по 14 ноября, на труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в многофункциональном центре (МФЦ) или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен – по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.Перепись помогает увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. По ее результатам будут приниматься важные государственные программы: станет понятно, где нужно строить больницы и школы, возводить жилье или открывать новые рабочие места. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года, например, было принято решение о введении такой меры государственной поддержки, как материнский капитал. * Некоммерческая организация, признанная иноагентом в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ссср, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения, россия