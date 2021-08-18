https://ria.ru/20210818/perepis-1746241932.html
Росстат назвал даты Всероссийской переписи населения
Росстат назвал даты Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 18.08.2021
Росстат назвал даты Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, на труднодоступных территориях страны перепись продлится до 20 декабря, сообщил Росстат. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:39
2021-08-18T16:39
2021-08-18T16:56
общество
владимир путин
андрей турчак
единая россия
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, на труднодоступных территориях страны перепись продлится до 20 декабря, сообщил Росстат.Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года). В июне медиаофис Всероссийской переписи населения сообщал со ссылкой на подписанное постановление правительства, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года."Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление."Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года", - добавляется в сообщении.Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале следующего года.В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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общество, владимир путин, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил мишустин, россия
16:39 18.08.2021 (обновлено: 16:56 18.08.2021)
Росстат назвал даты Всероссийской переписи населения
Росстат: Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, на труднодоступных территориях страны перепись продлится до 20 декабря, сообщил Росстат
.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года). В июне медиаофис Всероссийской переписи населения сообщал со ссылкой на подписанное постановление правительства, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.
"Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал соответствующее постановление.
"Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года", - добавляется в сообщении.
Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале следующего года.
В мае вице-спикер Совета Федерации
, секретарь генсовета партии "Единая Россия
" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина
предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.
Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.