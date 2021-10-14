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Европа захотела раздавить "вторую Украину" из-за дружбы с Россией

В Европе нашли "вторую Украину" и испугались ее дружбы с Россией - РИА Новости, 14.10.2021

Европа захотела раздавить "вторую Украину" из-за дружбы с Россией

Специальный посол Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью журналу DenikN пожаловался на существование "второй... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:46

2021-10-14T16:46

2021-10-14T18:46

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Специальный посол Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью журналу DenikN пожаловался на существование "второй Украины", которая сотрудничает с Россией."Есть еще, к сожалению, и та Украина, которая точно не похожа на Европейский союз. Из разговоров с представителями европейских газовых компаний я знаю, что в их глазах "Газпром" надежнее украинского "Нафтогаза", — возмутился он.Согласно высказыванию дипломата, также существует и другая Украина, которая развязывает конфликты на собственной границе. Эти действия Бартушка критиковать не стал.Вацлав Бартушка не первый раз допускает одиозные высказывания. Так, в начале октября он пообещал "устроить проблемы" России с помощью оперативного перехода Европы на зеленую энергетику. В Совфеде его слова охарактеризовали как "неглубокие и неумные", а также напомнили, что сейчас зеленая энергетика является "вопросом весьма туманного будущего".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211014/ukraina-1754430880.html

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

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экономика, в мире, украина, европа, чехия, газпром, нафтогаз украины, ситуация на украине, россия