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Европа заявила о превосходстве над Россией и объявила газовую войну
В Европе пообещали не церемониться с Россией и пригрозили проблемами - РИА Новости, 01.10.2021
Европа заявила о превосходстве над Россией и объявила газовую войну
Европе нужно занять "жесткую позицию потребителей" в вопросах, связанных с ценами на газ, считает специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:24
2021-10-01T17:24
2021-10-01T21:34
экономика
природный газ
европа
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евросоюз
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Европе нужно занять "жесткую позицию потребителей" в вопросах, связанных с ценами на газ, считает специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка."Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся", — пригрозил он во время разговора с "Радиожурналом".По его мнению, Евросоюз должен перестать "церемониться" с Москвой и показать, что ведет газовую войну, цель которой — навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Бартушка также отметил, что считает причиной кризиса в Европе неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели, сегодня цены приблизились к исторической отметке — 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают наступление кризиса с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211001/rolik-1752665995.html
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экономика, природный газ, европа, чехия, москва, евросоюз, цены на нефть, россия
17:24 01.10.2021 (обновлено: 21:34 01.10.2021)
В Европе пообещали не церемониться с Россией и пригрозили проблемами
Чешский дипломат Бартушка призвал Евросоюз перестать церемониться с Россией из-за газа