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Цена на газ в Европе приблизилась к 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе приблизилась к 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 01.10.2021
Цена на газ в Европе приблизилась к 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе приблизились к исторической отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:06
2021-10-01T11:48
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе приблизились к исторической отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) открыли торги на уровне 1150 долларов и уже через несколько минут взлетели до 1199,4. Но затем последовал откат — к 10:05 мск их стоимость упала до 1120 долларов, на 4,6 процента ниже расчетной цены предыдущего дня (1170 долларов).Накануне цены на газ несколько раз обновляли максимум, превысив на пике 1180 долларов за тысячу кубов.Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов, то уже через месяц подорожали до 600, а к концу сентября — более чем вдвое.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
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экономика, природный газ, европа
11:06 01.10.2021 (обновлено: 11:48 01.10.2021)
 
Цена на газ в Европе приблизилась к 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе на открытии торгов приблизилась к 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе приблизились к исторической отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) открыли торги на уровне 1150 долларов и уже через несколько минут взлетели до 1199,4. Но затем последовал откат — к 10:05 мск их стоимость упала до 1120 долларов, на 4,6 процента ниже расчетной цены предыдущего дня (1170 долларов).
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Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов, то уже через месяц подорожали до 600, а к концу сентября — более чем вдвое.
Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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ЭкономикаПриродный газЕвропа
 
 
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