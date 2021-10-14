https://ria.ru/20211014/svaty-1754511690.html

В Сети появился первый трейлер нового сезона "Сватов"

В Сети появился первый трейлер нового сезона "Сватов" - РИА Новости, 14.10.2021

В Сети появился первый трейлер нового сезона "Сватов"

В Сети появился трейлер долгожданного седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Первым его опубликовал украинский телеканала "1+1". РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:50

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Сети появился трейлер долгожданного седьмого сезона комедийного сериала "Сваты". Первым его опубликовал украинский телеканала "1+1". В ролике появляются полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко), а также Ольга Ковалева (Людмила Артемьева) и Александр Беркович (Александр Феклистов). В трейлере также фигурирует и Митяй в исполнении Николая Добрынина. Ранее СМИ писали о его уходе из сериала якобы из-за постоянных насмешек. Точная дата выхода седьмого сезона пока не объявлена. На канале "1+1" пообещали, что новые эпизоды выйдут скоро. Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены. В результате работу над новыми сериями удалось завершить только в июле этого года.

https://ria.ru/20210712/svaty-1740891083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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