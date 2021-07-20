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Завершились съемки финального сезона "Сватов"
Завершились съемки финального сезона "Сватов" - РИА Новости, 20.07.2021
Завершились съемки финального сезона "Сватов"
В Грузии завершились съемки финального сезона сериала "Сваты". Об этом в своем микроблоге сообщил режиссер проекта Андрей Яковлев. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:02
2021-07-20T13:02
2021-07-20T13:32
культура
сваты (сериал)
татьяна кравченко
кино и сериалы
новости культуры
федор добронравов
анатолий васильев
грузия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Грузии завершились съемки финального сезона сериала "Сваты". Об этом в своем микроблоге сообщил режиссер проекта Андрей Яковлев.Постановщик опубликовал видео, в котором показано, как он поздравляет актеров с окончанием работы над сериалом. "Все, ребята! Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи окончены", — заявил постановщик. "Лучший фильм и актеры!", "Мы это уже слышали. Не верю! Вы "обречены" на эту историю. Ждем восьмой сезон или хотя бы полную версию отснятых эпизодов", "Поскорее бы уже посмотреть", — отреагировали фанаты. Сериал вышел в 2008 году. Финальный сезон проекта стал седьмым по счету. В "Сватах" снимались Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева и другие.
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сваты (сериал), татьяна кравченко, кино и сериалы, новости культуры, федор добронравов, анатолий васильев, грузия
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
В Грузии завершились съемки финального сезона сериала "Сваты". Об этом в своем микроблоге сообщил
режиссер проекта Андрей Яковлев.
Постановщик опубликовал видео, в котором показано, как он поздравляет актеров с окончанием работы над сериалом.
"Все, ребята! Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи окончены", — заявил постановщик.
"Лучший фильм и актеры!", "Мы это уже слышали. Не верю! Вы "обречены" на эту историю. Ждем восьмой сезон или хотя бы полную версию отснятых эпизодов", "Поскорее бы уже посмотреть", — отреагировали фанаты.
Сериал вышел в 2008 году. Финальный сезон проекта стал седьмым по счету. В "Сватах" снимались Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева и другие.