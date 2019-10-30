Федор Добронравов рассказал подробности о новом сезоне "Сватов"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда должен выйти новый сезон комедийного сериала "Сваты", сообщает портал DonDay.
"Сваты-7" будут! В сценарии есть несколько зимних сцен, которые мы снимем в январе-феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому совсем скоро все будет готово", — сказал Добронравов.
Актер, сыгравший в популярном шоу Ивана Будько, не захотел раньше времени раскрывать подробности сценария проекта, но пообещал зрителям, что в новом сезоне будет много всего интересного и неожиданного.
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013 году.
Ожидается, что в седьмом сезоне, сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.