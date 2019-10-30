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РИА Новости
Культура

Федор Добронравов рассказал подробности о новом сезоне "Сватов"

12:20 30.10.2019 (обновлено: 12:28 30.10.2019)
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© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал-95 (2008-...)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда должен выйти новый сезон комедийного сериала "Сваты", сообщает портал DonDay.

"Сваты-7" будут! В сценарии есть несколько зимних сцен, которые мы снимем в январе-феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому совсем скоро все будет готово", — сказал Добронравов.

Актер, сыгравший в популярном шоу Ивана Будько, не захотел раньше времени раскрывать подробности сценария проекта, но пообещал зрителям, что в новом сезоне будет много всего интересного и неожиданного.
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013 году.
Ожидается, что в седьмом сезоне, сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.
Кадр из сериала Сваты
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КультураКино и сериалыНовости культурыФедор Добронравов
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