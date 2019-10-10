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РИА Новости
Культура

Актер из сериала "Сваты" решил покинуть проект из-за постоянных насмешек

11:56 10.10.2019 (обновлено: 11:59 10.10.2019)
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© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал-95 (2008-...)
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актер театра и кино Николай Добрынин, сыгравший Митяя в сериале "Сваты", решил уйти из проекта, так как над его персонажем постоянно насмехались, сообщают "Известия".
Заслуженному артисту России Добрынину надоело, что, по задумке сценаристов, над его персонажем зло шутили другие герои, из-за чего он стал "неудачником, глупым подкаблучником и алкашом".
Ранее по той же причине ушел из шоу и Анатолий Васильев, который играл Юрия Ковалева. Он тоже устал "интеллигентно молчать" и терпеть подколы Федора Добронравова.
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013 году.
Ожидается, что в седьмом сезоне, выход которого запланирован на 2020 год, сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.
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974133722454
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