https://ria.ru/20211014/priamure-1754520703.html

Губернатор и прокурор Приамурья провели прием жителей по вопросам ЖКХ

Губернатор и прокурор Приамурья провели прием жителей по вопросам ЖКХ - РИА Новости, 14.10.2021

Губернатор и прокурор Приамурья провели прием жителей по вопросам ЖКХ

Губернатор Амурской области Василий Орлов и прокурор региона Александр Бучман провели прием жителей в формате видеосвязи по проблемам ЖКХ, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:42

2021-10-14T11:42

2021-10-14T11:42

амурская область

общество

зея (город)

мазановский район

шимановск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и прокурор региона Александр Бучман провели прием жителей в формате видеосвязи по проблемам ЖКХ, сообщает правительство Приамурья.О своих проблемах рассказали жители Зейского и Мазановского районов, городов Зеи, Сковородино, Шимановска. К примеру, жительница города Сковородино Ирина Сушко пожаловалась на повышенную оплата за теплоснабжение, вызванную тем, что не учитываются показания теплосчетчика."В моем доме установлены приборы учета тепловой энергии. Показания на протяжении прошлого и предыдущих отопительных периодов подавались нами своевременно. В начале отопительного периода ежегодно приборы учета принимаются по акту ввода в эксплуатацию. Средний расход тепловой энергии значительно ниже, чем объем, указанный в счетах на оплату. По завершении отопительного периода перерасчета произведено не было", - рассказала Сушко, ее цитирует правительство Приамурья.Было отмечено, что перерасчет за отопление с октября 2020 года по показаниям индивидуальных приборов учета в сторону уменьшения платежей будет произведен в ближайшее время – в октябре этого года.Орлов поручил детально разобраться в этом вопросе и принять меры.Ирина Таран из Шимановска рассказала о проблемах, связанных с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома в Шимановске. По ее словам, межпанельные швы не заделаны должным образом, из-за чего в квартире достаточно низкая температура.Как сказала и.о. главы Шимановска Оксаны Базылевой, управляющая компания обеспечит текущий ремонт межпанельных швов до конца октября.Также на приеме обращали внимание на необходимость ремонта теплотрасс, изоляции труб водоснабжения и теплосетей, восстановления горячего водоснабжения, ремонтных работ на крыше многоквартирного дома. Один из вопросов касался работы городской бани в Тынде. 15 октября она заработает в плановом режиме."Я хочу обратить на эту ситуацию внимание нашей жилищной инспекции. Считаю, что ведомству нужно активизировать свою работу, наладить более тесное сотрудничество с органами прокуратуры в районах, вести мониторинг жалоб граждан и оперативно на них реагировать", - отметил Орлов и дал ряд соответствующих поручений.Все озвученные на приемы вопросы взяты на особый контроль, о решениях сообщат заявителям.

https://ria.ru/20211007/sneg-1753448659.html

https://ria.ru/20211004/transportery-1752923637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211001/strelba-1752608287.html

зея (город)

мазановский район

шимановск

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общество, зея (город), мазановский район, шимановск, василий орлов (губернатор)