https://ria.ru/20211014/nasmeshka-1754580112.html

Американцы заметили, как Путин посмеялся над США

Слова Путина о США показались американцам насмешкой - РИА Новости, 14.10.2021

Американцы заметили, как Путин посмеялся над США

Читатели сайта телеканала Fox News обратили внимание на высказывание президента России Владимира Путина об отношениях с американским коллегой Джо Байденом и... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:31

2021-10-14T15:31

2021-10-14T22:24

политика

в мире

сша

владимир путин

джо байден

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News обратили внимание на высказывание президента России Владимира Путина об отношениях с американским коллегой Джо Байденом и администрацией США.Накануне российский лидер охарактеризовал их как устойчивые и конструктивные.Некоторые пользователи резко встретили слова президента и набросились на главу Белого дома, который, по их мнению, якобы допустил выгодное для России расширение контактов между Вашингтоном и Москвой."Байден бесполезен, ничего не помнит и тянет нашу страну на дно", — посетовал один из них."Путин <…> знает, что с легкостью обставит Байдена и его вялую внешнюю политику", — поддержал другой читатель."Конечно, это хорошие отношения. Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко", — возмутился пользователь."Путин имеет достаточно власти, чтобы контролировать Байдена", — пожаловались в комментариях."России нас действительно незачем бояться. Байден слишком занят переброской нелегалов через нашу собственную границу", — рассердился читатель."Путин смеется над США. А Китай хихикает", — заключил пользователь.Однако нашлись и те, кто призвал здраво оценить взаимодействие крупнейших держав."Россия и США — это две страны, которым лучше работать сообща", — напомнили в комментариях.Заявление Путина прозвучало на Российской энергетической неделе. Президент также напомнил, что стабилизация отношений Москвы и Вашингтона должна строиться на преследовании взаимных интересов двух стран.

https://ria.ru/20211012/lovushka-1754276440.html

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

сша

россия

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политика, в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия