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Американцы заметили, как Путин посмеялся над США
Слова Путина о США показались американцам насмешкой - РИА Новости, 14.10.2021
Американцы заметили, как Путин посмеялся над США
Читатели сайта телеканала Fox News обратили внимание на высказывание президента России Владимира Путина об отношениях с американским коллегой Джо Байденом и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:31
2021-10-14T22:24
политика
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News обратили внимание на высказывание президента России Владимира Путина об отношениях с американским коллегой Джо Байденом и администрацией США.Накануне российский лидер охарактеризовал их как устойчивые и конструктивные.Некоторые пользователи резко встретили слова президента и набросились на главу Белого дома, который, по их мнению, якобы допустил выгодное для России расширение контактов между Вашингтоном и Москвой."Байден бесполезен, ничего не помнит и тянет нашу страну на дно", — посетовал один из них."Путин &lt;…&gt; знает, что с легкостью обставит Байдена и его вялую внешнюю политику", — поддержал другой читатель."Конечно, это хорошие отношения. Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко", — возмутился пользователь."Путин имеет достаточно власти, чтобы контролировать Байдена", — пожаловались в комментариях."России нас действительно незачем бояться. Байден слишком занят переброской нелегалов через нашу собственную границу", — рассердился читатель."Путин смеется над США. А Китай хихикает", — заключил пользователь.Однако нашлись и те, кто призвал здраво оценить взаимодействие крупнейших держав."Россия и США — это две страны, которым лучше работать сообща", — напомнили в комментариях.Заявление Путина прозвучало на Российской энергетической неделе. Президент также напомнил, что стабилизация отношений Москвы и Вашингтона должна строиться на преследовании взаимных интересов двух стран.
https://ria.ru/20211012/lovushka-1754276440.html
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политика, в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
15:31 14.10.2021 (обновлено: 22:24 14.10.2021)
 
Слова Путина о США показались американцам насмешкой

Читатели Fox News: слова Путина об отношениях с США кажутся насмешкой

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News обратили внимание на высказывание президента России Владимира Путина об отношениях с американским коллегой Джо Байденом и администрацией США.
Накануне российский лидер охарактеризовал их как устойчивые и конструктивные.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 20:05
Запад попал в капкан из-за России, пишет National Interest
Некоторые пользователи резко встретили слова президента и набросились на главу Белого дома, который, по их мнению, якобы допустил выгодное для России расширение контактов между Вашингтоном и Москвой.
"Байден бесполезен, ничего не помнит и тянет нашу страну на дно", — посетовал один из них.
"Путин <…> знает, что с легкостью обставит Байдена и его вялую внешнюю политику", — поддержал другой читатель.
"Конечно, это хорошие отношения. Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко", — возмутился пользователь.
"Путин имеет достаточно власти, чтобы контролировать Байдена", — пожаловались в комментариях.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
"России нас действительно незачем бояться. Байден слишком занят переброской нелегалов через нашу собственную границу", — рассердился читатель.
"Путин смеется над США. А Китай хихикает", — заключил пользователь.
Однако нашлись и те, кто призвал здраво оценить взаимодействие крупнейших держав.
"Россия и США — это две страны, которым лучше работать сообща", — напомнили в комментариях.
Заявление Путина прозвучало на Российской энергетической неделе. Президент также напомнил, что стабилизация отношений Москвы и Вашингтона должна строиться на преследовании взаимных интересов двух стран.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. 18 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 08:00
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