https://ria.ru/20211013/putin-1754403674.html
Путин заявил об устойчивых рабочих отношениях с Байденом
Путин заявил об устойчивых рабочих отношениях с Байденом - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил об устойчивых рабочих отношениях с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил, что Виктория Нуланд, посетившая Москву, обсуждала с высокопоставленными российскими дипломатами в том числе их контакты... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:04
2021-10-13T16:04
2021-10-13T16:56
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Виктория Нуланд, посетившая Москву, обсуждала с высокопоставленными российскими дипломатами в том числе их контакты с президентом США Джо Байденом.Отношения с американским лидером он назвал рабочими и устойчивыми.Сама Нуланд по итогам нескольких встреч сказала, что США "остаются привержены стабильным и предсказуемым отношениям с Россией".За два дня она провела переговоры с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, а также замглавы МИД Сергеем Рябковым.
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:04 13.10.2021 (обновлено: 16:56 13.10.2021)
Путин заявил об устойчивых рабочих отношениях с Байденом
Путин заявил, что Нуланд обсудила в Москве его дальнейшие контакты с Байденом