https://ria.ru/20211013/putin-1754403674.html

Путин заявил об устойчивых рабочих отношениях с Байденом

Путин заявил об устойчивых рабочих отношениях с Байденом - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил об устойчивых рабочих отношениях с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что Виктория Нуланд, посетившая Москву, обсуждала с высокопоставленными российскими дипломатами в том числе их контакты... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:04

2021-10-13T16:04

2021-10-13T16:56

в мире

сша

москва

владимир путин

джо байден

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Виктория Нуланд, посетившая Москву, обсуждала с высокопоставленными российскими дипломатами в том числе их контакты с президентом США Джо Байденом.Отношения с американским лидером он назвал рабочими и устойчивыми.Сама Нуланд по итогам нескольких встреч сказала, что США "остаются привержены стабильным и предсказуемым отношениям с Россией".За два дня она провела переговоры с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, а также замглавы МИД Сергеем Рябковым.

https://ria.ru/20210729/bayden-1743361783.html

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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021