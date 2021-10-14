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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211014/moloko-1754559775.html
В Ленобласти зафиксировали увеличение надоев молока
В Ленобласти зафиксировали увеличение надоев молока - РИА Новости, 14.10.2021
В Ленобласти зафиксировали увеличение надоев молока
Уровень продуктивности коров Ленинградской области вырос за первую неделю октября к аналогичному периоду 2020 года на 1% и составил 24,8 килограмма молока, что... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:11
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ленинградская область
молоко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Уровень продуктивности коров Ленинградской области вырос за первую неделю октября к аналогичному периоду 2020 года на 1% и составил 24,8 килограмма молока, что является лучшим показатель в стране – это на 39% выше среднероссийского значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он отметил, что по итогам работы в 2020 году прирост объемов производства молока в хозяйствах Ленинградской области региона составил 18 тысяч тонн ― произведено 655,4 тысячи тонн молока (102,8% к 2019 году). Область производит 2% объема молока РФ и 33 % ― Северо-Западного Федерального округа. Среди субъектов РФ область занимает первое место по молочной продуктивности и девятое место по объему валового производства молока в сельхозорганизациях."Благодаря профессионализму аграриев и регулярной государственной поддержке АПК, Ленинградская область продолжает удерживать лидерство в России по молочному производству", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбопромышленному комплексу Олег Малащенко.В пресс-службе добавили, что господдержка на производство молока, племенное животноводство и племенное поголовье в 2021 году должна составить порядка 1,9 миллиона рублей, субсидии на молоко увеличены на 58,1 миллиона рублей.
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молоко
14:11 14.10.2021
 

В Ленобласти зафиксировали увеличение надоев молока

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Уровень продуктивности коров Ленинградской области вырос за первую неделю октября к аналогичному периоду 2020 года на 1% и составил 24,8 килограмма молока, что является лучшим показатель в стране – это на 39% выше среднероссийского значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он отметил, что по итогам работы в 2020 году прирост объемов производства молока в хозяйствах Ленинградской области региона составил 18 тысяч тонн ― произведено 655,4 тысячи тонн молока (102,8% к 2019 году). Область производит 2% объема молока РФ и 33 % ― Северо-Западного Федерального округа. Среди субъектов РФ область занимает первое место по молочной продуктивности и девятое место по объему валового производства молока в сельхозорганизациях.
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5 октября, 17:34Ленинградская область
В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна
"Благодаря профессионализму аграриев и регулярной государственной поддержке АПК, Ленинградская область продолжает удерживать лидерство в России по молочному производству", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбопромышленному комплексу Олег Малащенко.
В пресс-службе добавили, что господдержка на производство молока, племенное животноводство и племенное поголовье в 2021 году должна составить порядка 1,9 миллиона рублей, субсидии на молоко увеличены на 58,1 миллиона рублей.
 
Ленинградская областьМолоко
 
 
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