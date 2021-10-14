https://ria.ru/20211014/moloko-1754559775.html

В Ленобласти зафиксировали увеличение надоев молока

В Ленобласти зафиксировали увеличение надоев молока - РИА Новости, 14.10.2021

В Ленобласти зафиксировали увеличение надоев молока

Уровень продуктивности коров Ленинградской области вырос за первую неделю октября к аналогичному периоду 2020 года на 1% и составил 24,8 килограмма молока, что... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:11

2021-10-14T14:11

2021-10-14T14:11

ленинградская область

молоко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150133/99/1501339989_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_f1bf20b0c5bc5f1cd7c4d2ca68a15822.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Уровень продуктивности коров Ленинградской области вырос за первую неделю октября к аналогичному периоду 2020 года на 1% и составил 24,8 килограмма молока, что является лучшим показатель в стране – это на 39% выше среднероссийского значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он отметил, что по итогам работы в 2020 году прирост объемов производства молока в хозяйствах Ленинградской области региона составил 18 тысяч тонн ― произведено 655,4 тысячи тонн молока (102,8% к 2019 году). Область производит 2% объема молока РФ и 33 % ― Северо-Западного Федерального округа. Среди субъектов РФ область занимает первое место по молочной продуктивности и девятое место по объему валового производства молока в сельхозорганизациях."Благодаря профессионализму аграриев и регулярной государственной поддержке АПК, Ленинградская область продолжает удерживать лидерство в России по молочному производству", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбопромышленному комплексу Олег Малащенко.В пресс-службе добавили, что господдержка на производство молока, племенное животноводство и племенное поголовье в 2021 году должна составить порядка 1,9 миллиона рублей, субсидии на молоко увеличены на 58,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211005/zerno-1753220655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молоко