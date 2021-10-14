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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/festival-1754656459.html
В Италии открылся Римский международный кинофестиваль
В Италии открылся Римский международный кинофестиваль - РИА Новости, 14.10.2021
В Италии открылся Римский международный кинофестиваль
XVI Римский международный кинофестиваль открылся в столице Италии традиционным проходом звезд итальянского и мирового кинематографа по красной дорожке, передает РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:59
2021-10-14T23:11
культура
кинофестиваль
римский кинофестиваль
серджо маттарелла
новости культуры
культура
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РИМ, 14 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. XVI Римский международный кинофестиваль открылся в столице Италии традиционным проходом звезд итальянского и мирового кинематографа по красной дорожке, передает корреспондент РИА Новости.На торжественную церемонию открытия популярного "Праздника кино" прибыл президент республики Серджо Маттарелла. Глава государства прошел в Зал Синополи, где сейчас идет показ американского фильма "Глаза Тэмми Фэй" режиссера Майкла Шоуолтера, который открыл официальную программу фестиваля.Всего в официальную программу фестиваля, который продлится до 24 октября, вошли 23 фильма, снятые мастерами из многих стран Европы, США, Китая, Ирана. Впервые представят свои работы кинематографисты Доминиканской республики, Саудовской Аравии и Косово. Второй год подряд российские киноленты на фестивале показаны не будут.Помимо официальной программы, фильмы на фестивале будут демонстрироваться еще в трех секциях. Кинокартины, премьера которых состоялась на других международных киносмотрах, гости фестиваля смогут увидеть в программе "Об этом говорят все". В секции "Специальные события" будут показаны 11 документальных и художественных лент, в том числе два фильма "оскароносца" Оливера Стоуна, посвященные убийству президента США Джона Кеннеди.Главными гостями фестиваля в этом году станут культовые американские режиссеры Квентин Тарантино и Тим Бертон, которые получат премии за вклад в мировой кинематограф и проведут встречи с гостями фестиваля. Также на фестивале будет присутствовать английская писательница Зэди Смит, дебютный роман "Белые зубы" которой вышел в свет в 2000 году и стал международным бестселлером.Кроме того, в рамках кинофестиваля будут показаны документальные фильмы, посвященные выдающимся деятелям культуры и искусства: об итальянской актрисе Монике Витти, театральном режиссере Джорджо Стрелере и комическом актере Джиджи Проетти, который умер в ноябре прошлого года.Римский кинофестиваль был основан в 2006 году, когда главный приз завоевала картина Кирилла Серебренникова "Изображая жертву". От многих других международных кинофорумов он отличается отсутствием профессионального жюри и официальных номинаций. В итоге организаторы фестиваля называют лишь один фильм-победитель, который определяется в ходе зрительского голосования.
https://ria.ru/20211014/festival-1754539966.html
https://ria.ru/20211012/kino-1754179273.html
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кинофестиваль, римский кинофестиваль, серджо маттарелла, новости культуры, культура
22:59 14.10.2021 (обновлено: 23:11 14.10.2021)
 
В Италии открылся Римский международный кинофестиваль

XVI Римский международный кинофестиваль открылся в столице Италии

© Фото : tato grassoМеждународный кинофестиваль в Риме
Международный кинофестиваль в Риме - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : tato grasso
Читать ria.ru в
РИМ, 14 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. XVI Римский международный кинофестиваль открылся в столице Италии традиционным проходом звезд итальянского и мирового кинематографа по красной дорожке, передает корреспондент РИА Новости.
На торжественную церемонию открытия популярного "Праздника кино" прибыл президент республики Серджо Маттарелла. Глава государства прошел в Зал Синополи, где сейчас идет показ американского фильма "Глаза Тэмми Фэй" режиссера Майкла Шоуолтера, который открыл официальную программу фестиваля.
Всего в официальную программу фестиваля, который продлится до 24 октября, вошли 23 фильма, снятые мастерами из многих стран Европы, США, Китая, Ирана. Впервые представят свои работы кинематографисты Доминиканской республики, Саудовской Аравии и Косово. Второй год подряд российские киноленты на фестивале показаны не будут.
Помимо официальной программы, фильмы на фестивале будут демонстрироваться еще в трех секциях. Кинокартины, премьера которых состоялась на других международных киносмотрах, гости фестиваля смогут увидеть в программе "Об этом говорят все". В секции "Специальные события" будут показаны 11 документальных и художественных лент, в том числе два фильма "оскароносца" Оливера Стоуна, посвященные убийству президента США Джона Кеннеди.
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Кроме того, в рамках кинофестиваля будут показаны документальные фильмы, посвященные выдающимся деятелям культуры и искусства: об итальянской актрисе Монике Витти, театральном режиссере Джорджо Стрелере и комическом актере Джиджи Проетти, который умер в ноябре прошлого года.
Римский кинофестиваль был основан в 2006 году, когда главный приз завоевала картина Кирилла Серебренникова "Изображая жертву". От многих других международных кинофорумов он отличается отсутствием профессионального жюри и официальных номинаций. В итоге организаторы фестиваля называют лишь один фильм-победитель, который определяется в ходе зрительского голосования.
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