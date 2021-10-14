https://ria.ru/20211014/dagestan-1754613072.html

Правительство Дагестана сложило полномочия

Правительство Дагестана сложило полномочия - РИА Новости, 14.10.2021

Правительство Дагестана сложило полномочия

Правительство Дагестана сложило свои полномочия, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:36

2021-10-14T17:36

2021-10-14T17:36

политика

республика дагестан

сергей меликов

россия

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МАХАЧКАЛА, 14 окт – РИА Новости. Правительство Дагестана сложило свои полномочия, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов, сообщила пресс-служба правительства региона.В четверг состоялась сессия народного собрания Дагестана, депутаты утвердили Сергея Меликова в должности главы региона. В этот же день состоялась инаугурация."В соответствии с частью 4 статьи 84 Конституции Республики Дагестан и частью 1 статьи 25 Закона Республики Дагестан "О Правительстве Республики Дагестан", правительство Республики Дагестан слагает свои полномочия перед вновь избранным главой Республики Дагестан", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210930/kerimov-1752471365.html

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политика, республика дагестан, сергей меликов, россия