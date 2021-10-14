https://ria.ru/20211014/blokada-1754554012.html
Мишустин пообещал выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Мишустин пообещал выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 14.10.2021
Мишустин пообещал выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Правительство выделит около 4 миллиардов рублей на выплаты защищавшим блокадный Ленинград, деньги должны быть перечислены к концу ноября, заявил премьер-министр РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:51
2021-10-14T13:51
2021-10-14T14:07
ленинградская область
общество
михаил мишустин
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство выделит около 4 миллиардов рублей на выплаты защищавшим блокадный Ленинград, деньги должны быть перечислены к концу ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На эти цели направим около 4 миллиардов рублей, такую выплату получат свыше 75 тысяч человек, каждый из них по 50 тысяч рублей. Прошу министерство труда произвести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни люди получили эти средства, ведь они так много сделали для нашей победы", - сказал он на заседании кабмина.
https://ria.ru/20210908/blokada-1748848532.html
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ленинградская область, общество, михаил мишустин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия
13:51 14.10.2021 (обновлено: 14:07 14.10.2021)
Мишустин пообещал выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Мишустин: около 4 миллиардов рублей выделят для защитников блокадного Ленинграда