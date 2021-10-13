Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/vykhodnye-1754309574.html
Россияне смогут отдохнуть четыре дня
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре - РИА Новости, 13.10.2021
Россияне смогут отдохнуть четыре дня
Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:49
2021-10-13T11:12
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754317278_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_e052a7b244d6e367bfdf040e7e19ba20.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета".Кроме того, 3 ноября рабочий день должен быть укороченным. "В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час", — объяснил авторам материала заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
https://ria.ru/20210917/vykhodnye-1750480826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754317278_307:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_a0c6172824911dd11289120eca286ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
07:49 13.10.2021 (обновлено: 11:12 13.10.2021)
 
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

В ноябре 2021 года будет четыре выходных подряд из-за Дня народного единства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФестиваль "День народного единства" в Москве
Фестиваль День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета".
"Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье", — сказано в публикации.
Кроме того, 3 ноября рабочий день должен быть укороченным.
"В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час", — объяснил авторам материала заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.
Главная ёлка у Центра семьи Казан в Казани. - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 11:07
Правительство утвердило даты новогодних каникул
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Выходных дней в 2021 году стало больше
23 апреля, 17:53Инфографика
Календарь праздничных дней в 2021 году
Инфографика
Посмотреть
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Нуланд покинула администрацию президента России
13:21В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой
13:20В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания
13:20Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца
13:20Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
13:17В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд
13:17Путин примет участие в Валдайском клубе в очном формате
13:12В Латвии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19
13:10Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
13:08В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
Лента новостейМолния