https://ria.ru/20211013/vykhodnye-1754309574.html

Россияне смогут отдохнуть четыре дня

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре - РИА Новости, 13.10.2021

Россияне смогут отдохнуть четыре дня

Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета". РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T07:49

2021-10-13T07:49

2021-10-13T11:12

общество

россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета".Кроме того, 3 ноября рабочий день должен быть укороченным. "В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час", — объяснил авторам материала заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

https://ria.ru/20210917/vykhodnye-1750480826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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