https://ria.ru/20211013/vykhodnye-1754309574.html
Россияне смогут отдохнуть четыре дня
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре - РИА Новости, 13.10.2021
Россияне смогут отдохнуть четыре дня
Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:49
2021-10-13T07:49
2021-10-13T11:12
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754317278_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_e052a7b244d6e367bfdf040e7e19ba20.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета".Кроме того, 3 ноября рабочий день должен быть укороченным. "В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час", — объяснил авторам материала заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
https://ria.ru/20210917/vykhodnye-1750480826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754317278_307:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_a0c6172824911dd11289120eca286ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
07:49 13.10.2021 (обновлено: 11:12 13.10.2021)
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
В ноябре 2021 года будет четыре выходных подряд из-за Дня народного единства
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россияне
на ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд, напоминает "Российская газета"
.
"Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье", — сказано в публикации.
Кроме того, 3 ноября рабочий день должен быть укороченным.
"В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час", — объяснил авторам материала заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России
4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.