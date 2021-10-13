https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754349844.html

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров - РИА Новости, 13.10.2021

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в Даниловом монастыре трехстороннюю встречу с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:18

2021-10-13T12:18

2021-10-13T12:18

религия

армения

азербайджан

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

армянская апостольская церковь

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в Даниловом монастыре трехстороннюю встречу с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, на которой призвал их "давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной", сообщила в среду пресс-служба патриарха.По его словам, есть люди, которые религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие. "Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной. Религиозные войны – это страшная греховная страница в религиозной истории человечества. В нынешнем веке, я думаю, мы должны делать все для того, чтобы понятия "религия" и "война" не соединялись в одно целое", - подчеркнул патриарх Кирилл.Он также обратил внимание собравшихся на общую ответственность за молодое поколение. "Если мы будем молча смотреть, как среди и молодежи крепнут отчуждение, взаимные претензии и даже ненависть, то завтра эти сорняки пустят корни и дадут поросль, которую будет очень трудно выкорчевать", - отметил предстоятель РПЦ."Пусть Бог благословить наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое будет способствовать достижению прочного и долговременного мира на древней Кавказской земле – близкой, дорогой, родной для вас обоих", - заключил патриарх Кирилл.Накануне он провел с религиозными лидерами двусторонние встречи. Так, во время беседы с католикосом всех армян Гарегином II последний сказал, что Армения сможет преодолеть трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви. Патриарх Кирилл наградил католикоса Гарегина II орденом РПЦ "Славы и Чести" I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской апостольской церковью и Московским патриархатом, а также в связи с его 70-летием.А во время переговоров с Пашазаде, патриарх Кирилл отметил, что политические интересы мешают сторонам Нагорно-Карабахского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211012/karabakh-1754251918.html

https://ria.ru/20210111/garegin-1592529594.html

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армения, азербайджан, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), армянская апостольская церковь, московский патриархат, россия