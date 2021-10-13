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Религия
https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754349844.html
Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров
Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров - РИА Новости, 13.10.2021
Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в Даниловом монастыре трехстороннюю встречу с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:18
2021-10-13T12:18
религия
армения
азербайджан
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
армянская апостольская церковь
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в Даниловом монастыре трехстороннюю встречу с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, на которой призвал их "давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной", сообщила в среду пресс-служба патриарха.По его словам, есть люди, которые религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие. "Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной. Религиозные войны – это страшная греховная страница в религиозной истории человечества. В нынешнем веке, я думаю, мы должны делать все для того, чтобы понятия "религия" и "война" не соединялись в одно целое", - подчеркнул патриарх Кирилл.Он также обратил внимание собравшихся на общую ответственность за молодое поколение. "Если мы будем молча смотреть, как среди и молодежи крепнут отчуждение, взаимные претензии и даже ненависть, то завтра эти сорняки пустят корни и дадут поросль, которую будет очень трудно выкорчевать", - отметил предстоятель РПЦ."Пусть Бог благословить наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое будет способствовать достижению прочного и долговременного мира на древней Кавказской земле – близкой, дорогой, родной для вас обоих", - заключил патриарх Кирилл.Накануне он провел с религиозными лидерами двусторонние встречи. Так, во время беседы с католикосом всех армян Гарегином II последний сказал, что Армения сможет преодолеть трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви. Патриарх Кирилл наградил католикоса Гарегина II орденом РПЦ "Славы и Чести" I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской апостольской церковью и Московским патриархатом, а также в связи с его 70-летием.А во время переговоров с Пашазаде, патриарх Кирилл отметил, что политические интересы мешают сторонам Нагорно-Карабахского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211012/karabakh-1754251918.html
https://ria.ru/20210111/garegin-1592529594.html
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армения, азербайджан, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), армянская апостольская церковь, московский патриархат, россия
12:18 13.10.2021
 

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Кирилла с духовными лидерами Армении и Азербайджана. 8 сентября 2017
Встреча патриарха Кирилла с духовными лидерами Армении и Азербайджана. 8 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в Даниловом монастыре трехстороннюю встречу с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, на которой призвал их "давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной", сообщила в среду пресс-служба патриарха.
"Мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе… Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех", - сказал, открывая встречу, патриарх Кирилл.
По его словам, есть люди, которые религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие. "Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной. Религиозные войны – это страшная греховная страница в религиозной истории человечества. В нынешнем веке, я думаю, мы должны делать все для того, чтобы понятия "религия" и "война" не соединялись в одно целое", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он также обратил внимание собравшихся на общую ответственность за молодое поколение. "Если мы будем молча смотреть, как среди и молодежи крепнут отчуждение, взаимные претензии и даже ненависть, то завтра эти сорняки пустят корни и дадут поросль, которую будет очень трудно выкорчевать", - отметил предстоятель РПЦ.
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Вчера, 18:07Религия
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"Пусть Бог благословить наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое будет способствовать достижению прочного и долговременного мира на древней Кавказской земле – близкой, дорогой, родной для вас обоих", - заключил патриарх Кирилл.
Накануне он провел с религиозными лидерами двусторонние встречи. Так, во время беседы с католикосом всех армян Гарегином II последний сказал, что Армения сможет преодолеть трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви. Патриарх Кирилл наградил католикоса Гарегина II орденом РПЦ "Славы и Чести" I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской апостольской церковью и Московским патриархатом, а также в связи с его 70-летием.
А во время переговоров с Пашазаде, патриарх Кирилл отметил, что политические интересы мешают сторонам Нагорно-Карабахского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 10:42Религия
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