https://ria.ru/20211013/sng-1754455133.html

США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин

США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.10.2021

США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин

Спецслужбы стран СНГ обладают большим объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:14

2021-10-13T20:14

2021-10-13T20:48

в мире

сша

сергей нарышкин

снг

россия

москва

владимир путин

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583157637_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b755600e42bb7671284412f0b4e4f48b.jpg

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Спецслужбы стран СНГ обладают большим объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."У нас накоплен большой материал, говорящий, что существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют Соединенные Штаты Америки", - сказал Нарышкин в рамках прошедшей в среду в формате видеоконференции встречи президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве. Кадры встречи показал телеканал "Россия 24".США со своими союзниками хотят дестабилизировать обстановку в странах СНГ в преддверии выборов в них разного уровня, добавил Нарышкин."Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, не оправившись от поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы", - сказал Нарышкин."."И здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии, и недавно созданный новый военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах", - добавил Нарышкин.В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.На встрече были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте попыток вмешательства Запада в их внутренние дела.

https://ria.ru/20211013/aziya-1754338887.html

https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754452979.html

сша

россия

москва

армения

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сергей нарышкин, снг, россия, москва, владимир путин, армения, узбекистан