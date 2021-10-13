Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/sng-1754455133.html
США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин
США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.10.2021
США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин
Спецслужбы стран СНГ обладают большим объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:14
2021-10-13T20:48
в мире
сша
сергей нарышкин
снг
россия
москва
владимир путин
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583157637_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b755600e42bb7671284412f0b4e4f48b.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Спецслужбы стран СНГ обладают большим объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."У нас накоплен большой материал, говорящий, что существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют Соединенные Штаты Америки", - сказал Нарышкин в рамках прошедшей в среду в формате видеоконференции встречи президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве. Кадры встречи показал телеканал "Россия 24".США со своими союзниками хотят дестабилизировать обстановку в странах СНГ в преддверии выборов в них разного уровня, добавил Нарышкин."Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, не оправившись от поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы", - сказал Нарышкин."."И здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии, и недавно созданный новый военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах", - добавил Нарышкин.В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.На встрече были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте попыток вмешательства Запада в их внутренние дела.
https://ria.ru/20211013/aziya-1754338887.html
https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754452979.html
сша
россия
москва
армения
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583157637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d312df055fb545795d41fc689b7a167a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, сергей нарышкин, снг, россия, москва, владимир путин, армения, узбекистан
20:14 13.10.2021 (обновлено: 20:48 13.10.2021)
 
США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что США координируют дестабилизирующую работу Запада против СНГ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Спецслужбы стран СНГ обладают большим объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"У нас накоплен большой материал, говорящий, что существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют Соединенные Штаты Америки", - сказал Нарышкин в рамках прошедшей в среду в формате видеоконференции встречи президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве. Кадры встречи показал телеканал "Россия 24".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 11:33
Совбез предупредил о желании США ослабить связи России с Центральной Азией
США со своими союзниками хотят дестабилизировать обстановку в странах СНГ в преддверии выборов в них разного уровня, добавил Нарышкин.
"Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, не оправившись от поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы", - сказал Нарышкин.".
"И здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии, и недавно созданный новый военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах", - добавил Нарышкин.
В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
На встрече были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте попыток вмешательства Запада в их внутренние дела.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 20:00
Путин призвал повысить уровень взаимодействия спецслужб стран СНГ
 
В миреСШАСергей НарышкинСНГРоссияМоскваВладимир ПутинАрменияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
Лента новостейМолния