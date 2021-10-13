20:14 13.10.2021 (обновлено: 20:48 13.10.2021)
США руководят дестабилизирующей работой Запада против СНГ, заявил Нарышкин
Нарышкин заявил, что США координируют дестабилизирующую работу Запада против СНГ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Спецслужбы стран СНГ обладают большим объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"У нас накоплен большой материал, говорящий, что существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют Соединенные Штаты Америки", - сказал Нарышкин в рамках прошедшей в среду в формате видеоконференции встречи президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве. Кадры встречи показал телеканал "Россия 24".
США со своими союзниками хотят дестабилизировать обстановку в странах СНГ в преддверии выборов в них разного уровня, добавил Нарышкин.
"Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, не оправившись от поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы", - сказал Нарышкин.".
"И здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии, и недавно созданный новый военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах", - добавил Нарышкин.
В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
На встрече были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте попыток вмешательства Запада в их внутренние дела.