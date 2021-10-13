https://ria.ru/20211013/ponomarev-1754302548.html

Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации

Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации - РИА Новости, 13.10.2021

Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев сохранил свое место в Совете Федерации, соответствующее решение было принято на первом заседании законодательного собрания РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:22

2021-10-13T03:22

2021-10-13T03:22

политика

камчатский край

совет федерации рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев сохранил свое место в Совете Федерации, соответствующее решение было принято на первом заседании законодательного собрания нового, четвертого созыва.Всего в голосовании приняли участие 27 депутатов, за кандидатуру Пономарева проголосовали 23, еще четыре бюллетеня признаны недействительными.Валерий Пономарев представлял Камчатку в Совете Федерации ФС РФ трижды, с 2011 по 2021 год. Политик входил в состав комитетов по международным делам, по регламенту и организации парламентской деятельности, а также по экономической политике.Пономарев занимает пятое место в рейтинге Forbes среди богатейших госслужащих и депутатов Российской Федерации. Согласно декларации о доходах за 2020 год, Валерий Пономарев заработал 4,18 миллиарда рублей, он - самый богатый член Совфеда.

https://ria.ru/20211006/nikitin-1753346998.html

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2021

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политика, камчатский край, совет федерации рф, россия