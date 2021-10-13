Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев сохранил свое место в Совете Федерации
© Фото : Совет Федерации Федерального СобранияСенатор от Камчатки Валерий Пономарев
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев сохранил свое место в Совете Федерации, соответствующее решение было принято на первом заседании законодательного собрания нового, четвертого созыва.
"Признать по результатам тайного голосования Пономарева Валерия Андреевича, депутата законодательного собрания Камчатского края, наделенным полномочиями сенатора РФ, представителя от законодательного собрания Камчатского края", - сказал председатель счетной комиссии. Трансляция заседания идет в прямом эфире.
Всего в голосовании приняли участие 27 депутатов, за кандидатуру Пономарева проголосовали 23, еще четыре бюллетеня признаны недействительными.
Валерий Пономарев представлял Камчатку в Совете Федерации ФС РФ трижды, с 2011 по 2021 год. Политик входил в состав комитетов по международным делам, по регламенту и организации парламентской деятельности, а также по экономической политике.
Пономарев занимает пятое место в рейтинге Forbes среди богатейших госслужащих и депутатов Российской Федерации. Согласно декларации о доходах за 2020 год, Валерий Пономарев заработал 4,18 миллиарда рублей, он - самый богатый член Совфеда.
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