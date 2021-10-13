https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754358753.html
Биография Натальи Поклонской
Биография Натальи Поклонской - РИА Новости, 13.10.2021
Биография Натальи Поклонской
Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:59
2021-10-13T12:59
2021-10-13T12:59
справки
республика крым
единая россия
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
наталья поклонская
россия
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Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область Украины).В 2002 году окончила украинский Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".В 2002-2006 годах работала помощником прокурора Красногвардейского района Республики Крым.В 2006-2010 годах была помощником прокурора города Евпатории.С 2010 по 2011 год – прокурор, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Автономной Республики Крым.С 2011 по 2012 год возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру.В 2012-2014 годах – старший прокурор 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.В 2014-2016 годах Поклонская занимала пост прокурора Республики Крым.18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия".Была заместителем председателя комитет ГД по международным делам. Входила в комиссию ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.16 апреля 2021 года Наталья Поклонская сообщила, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва в сентябре 2021 года.28 мая 2021 года Поклонская заявила о снятии своей кандидатуры с праймериз в связи с новой работой.13 октября 2021 года Наталья Поклонская назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде.Поклонская сообщила, что прошла стажировку в МИД РФ и курсы в Дипломатической академии МИД России.Государственный советник юстиции 3 класса (2015).Награждена орденом "За верность долгу" Республики Крым (2015).Общая сумма декларированного годового дохода Поклонской за 2020 год составила 5,6 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, республика крым, единая россия, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, россия
Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область Украины).
В 2002 году окончила украинский Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".
В 2002-2006 годах работала помощником прокурора Красногвардейского района Республики Крым.
В 2006-2010 годах была помощником прокурора города Евпатории.
С 2010 по 2011 год – прокурор, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Автономной Республики Крым.
С 2011 по 2012 год возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
В 2012-2014 годах – старший прокурор 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.
В 2014-2016 годах
Поклонская занимала пост прокурора Республики Крым.
18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия".
Была заместителем председателя комитет ГД
по международным делам. Входила в комиссию ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
16 апреля 2021 года
Наталья Поклонская сообщила, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва в сентябре 2021 года.
28 мая 2021 года
Поклонская заявила о снятии своей кандидатуры с праймериз в связи с новой работой.
13 октября 2021 года
Наталья Поклонская назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде.
Поклонская сообщила, что прошла стажировку в МИД РФ
и курсы в Дипломатической академии МИД России.
Государственный советник юстиции 3 класса (2015
).
Награждена орденом "За верность долгу" Республики Крым (2015
).
Общая сумма декларированного годового дохода
Поклонской за 2020 год составила 5,6 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников