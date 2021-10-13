https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754358753.html

Биография Натальи Поклонской

Биография Натальи Поклонской - РИА Новости, 13.10.2021

Биография Натальи Поклонской

Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:59

2021-10-13T12:59

2021-10-13T12:59

справки

республика крым

единая россия

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

наталья поклонская

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592749378_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_92b2ddec2a684e9f0af4565fa41ec8ac.jpg

Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область Украины).В 2002 году окончила украинский Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".В 2002-2006 годах работала помощником прокурора Красногвардейского района Республики Крым.В 2006-2010 годах была помощником прокурора города Евпатории.С 2010 по 2011 год – прокурор, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Автономной Республики Крым.С 2011 по 2012 год возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру.В 2012-2014 годах – старший прокурор 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.В 2014-2016 годах Поклонская занимала пост прокурора Республики Крым.18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия".Была заместителем председателя комитет ГД по международным делам. Входила в комиссию ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.16 апреля 2021 года Наталья Поклонская сообщила, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва в сентябре 2021 года.28 мая 2021 года Поклонская заявила о снятии своей кандидатуры с праймериз в связи с новой работой.13 октября 2021 года Наталья Поклонская назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде.Поклонская сообщила, что прошла стажировку в МИД РФ и курсы в Дипломатической академии МИД России.Государственный советник юстиции 3 класса (2015).Награждена орденом "За верность долгу" Республики Крым (2015).Общая сумма декларированного годового дохода Поклонской за 2020 год составила 5,6 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, республика крым, единая россия, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, россия