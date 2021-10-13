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В Петербурге мужчина с "гранатой" напал на букмекерскую контору
В Петербурге мужчина с "гранатой" напал на букмекерскую контору - РИА Новости, 13.10.2021
В Петербурге мужчина с "гранатой" напал на букмекерскую контору
Мужчина с похожим на гранату предметом забрал из букмекерской конторы в Петербурге 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:16
2021-10-13T10:16
происшествия
кировский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Мужчина с похожим на гранату предметом забрал из букмекерской конторы в Петербурге 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Двенадцатого октября около 16 часов в полицию Кировского района поступило сообщение о разбойном нападении на офис букмекерской конторы в доме 50-2 по проспекту Ветеранов. В результате выезда полиции установлено, что неизвестный преступник, угрожая оператору предметом, похожим на гранату, передал ей лист бумаги с требованиями денежных средств", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, он получил от оператора 70 тысяч рублей и скрылся.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Мужчину разыскивают.
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происшествия, кировский район, ленинградская область, россия
10:16 13.10.2021
 
В Петербурге мужчина с "гранатой" напал на букмекерскую контору

В Петербурге мужчина с похожим на гранату предметом напал на букмекерскую контору

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Мужчина с похожим на гранату предметом забрал из букмекерской конторы в Петербурге 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двенадцатого октября около 16 часов в полицию Кировского района поступило сообщение о разбойном нападении на офис букмекерской конторы в доме 50-2 по проспекту Ветеранов. В результате выезда полиции установлено, что неизвестный преступник, угрожая оператору предметом, похожим на гранату, передал ей лист бумаги с требованиями денежных средств", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, он получил от оператора 70 тысяч рублей и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Мужчину разыскивают.
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