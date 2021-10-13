https://ria.ru/20211013/peterburg-1754322691.html

В Петербурге мужчина с "гранатой" напал на букмекерскую контору

В Петербурге мужчина с "гранатой" напал на букмекерскую контору - РИА Новости, 13.10.2021

В Петербурге мужчина с "гранатой" напал на букмекерскую контору

Мужчина с похожим на гранату предметом забрал из букмекерской конторы в Петербурге 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:16

2021-10-13T10:16

2021-10-13T10:16

происшествия

кировский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Мужчина с похожим на гранату предметом забрал из букмекерской конторы в Петербурге 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Двенадцатого октября около 16 часов в полицию Кировского района поступило сообщение о разбойном нападении на офис букмекерской конторы в доме 50-2 по проспекту Ветеранов. В результате выезда полиции установлено, что неизвестный преступник, угрожая оператору предметом, похожим на гранату, передал ей лист бумаги с требованиями денежных средств", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, он получил от оператора 70 тысяч рублей и скрылся.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Мужчину разыскивают.

https://ria.ru/20211001/spusenie-1752689568.html

кировский район

ленинградская область

россия

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происшествия, кировский район, ленинградская область, россия