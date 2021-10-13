В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд
В Казахстан прилетела авиагруппа для обеспечения посадки "Союза МС-18" с Пересильд
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Российские десантно-транспортные вертолеты Ми-8 и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили перелет на аэродромы Казахстана для обеспечения посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-18", на котором, в том числе, прилетит актриса Юлия Пересильд, сообщает в среду ЦВО.
"Авиационная группа в составе 10 вертолетов Ми-8МТВ5-1, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26 перебазирована с аэродромов Свердловской и Челябинской областей в Республику Казахстан на оперативные аэродромы Караганда и Жезказган. Авиационная техника и личный состав присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 5 октября принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" проекта "Вызов", - говорится в сообщении.
Все военнослужащие поисково-спасательной группы прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Проведена санитарная дезинфекционная обработка имущества и техники, уточняет ЦВО.
Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица", отмечается в сообщении.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
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