https://ria.ru/20211013/kosmos-1754362205.html

В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд

В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд - РИА Новости, 13.10.2021

В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд

Российские десантно-транспортные вертолеты Ми-8 и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили перелет на аэродромы... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:17

2021-10-13T13:17

2021-10-13T13:17

наука

челябинская область

караганда

антон шкаплеров

ан-12

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центральный военный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Российские десантно-транспортные вертолеты Ми-8 и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили перелет на аэродромы Казахстана для обеспечения посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-18", на котором, в том числе, прилетит актриса Юлия Пересильд, сообщает в среду ЦВО."Авиационная группа в составе 10 вертолетов Ми-8МТВ5-1, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26 перебазирована с аэродромов Свердловской и Челябинской областей в Республику Казахстан на оперативные аэродромы Караганда и Жезказган. Авиационная техника и личный состав присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 5 октября принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" проекта "Вызов", - говорится в сообщении.Все военнослужащие поисково-спасательной группы прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Проведена санитарная дезинфекционная обработка имущества и техники, уточняет ЦВО.Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица", отмечается в сообщении.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

https://ria.ru/20211006/peresild-1753339841.html

https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753571094.html

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земля

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