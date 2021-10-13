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Наука
https://ria.ru/20211013/kosmos-1754362205.html
В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд
В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд - РИА Новости, 13.10.2021
В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд
Российские десантно-транспортные вертолеты Ми-8 и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили перелет на аэродромы... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:17
2021-10-13T13:17
наука
челябинская область
караганда
антон шкаплеров
ан-12
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центральный военный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Российские десантно-транспортные вертолеты Ми-8 и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили перелет на аэродромы Казахстана для обеспечения посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-18", на котором, в том числе, прилетит актриса Юлия Пересильд, сообщает в среду ЦВО."Авиационная группа в составе 10 вертолетов Ми-8МТВ5-1, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26 перебазирована с аэродромов Свердловской и Челябинской областей в Республику Казахстан на оперативные аэродромы Караганда и Жезказган. Авиационная техника и личный состав присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 5 октября принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" проекта "Вызов", - говорится в сообщении.Все военнослужащие поисково-спасательной группы прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Проведена санитарная дезинфекционная обработка имущества и техники, уточняет ЦВО.Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица", отмечается в сообщении.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
https://ria.ru/20211006/peresild-1753339841.html
https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753571094.html
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челябинская область, караганда, антон шкаплеров, ан-12, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центральный военный округ, земля, ми-8мтв5, тома песке, акихико хосиде
13:17 13.10.2021
 
В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд

В Казахстан прилетела авиагруппа для обеспечения посадки "Союза МС-18" с Пересильд

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Российские десантно-транспортные вертолеты Ми-8 и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили перелет на аэродромы Казахстана для обеспечения посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-18", на котором, в том числе, прилетит актриса Юлия Пересильд, сообщает в среду ЦВО.
"Авиационная группа в составе 10 вертолетов Ми-8МТВ5-1, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26 перебазирована с аэродромов Свердловской и Челябинской областей в Республику Казахстан на оперативные аэродромы Караганда и Жезказган. Авиационная техника и личный состав присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 5 октября принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" проекта "Вызов", - говорится в сообщении.
Юлия Пересильд о первых впечатлениях от полета
6 октября, 15:03Наука
Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко
Все военнослужащие поисково-спасательной группы прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Проведена санитарная дезинфекционная обработка имущества и техники, уточняет ЦВО.
Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица", отмечается в сообщении.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:54Культура
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
 
НаукаЧелябинская областьКарагандаАнтон ШкаплеровАн-12Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центральный военный округЗемляМи-8МТВ5Тома ПескеАкихико Хосиде
 
 
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