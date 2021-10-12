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Первую российскую миссию к Венере планируют запустить в 2029 году
Первую российскую миссию к Венере планируют запустить в 2029 году - РИА Новости, 12.10.2021
Первую российскую миссию к Венере планируют запустить в 2029 году
Запуск первой в истории современной истории России миссии к Венере планируется на 11 ноября 2029 года, эту дату представила заведующая лабораторией... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:09
2021-10-12T15:09
япония
москва
российская академия наук
институт космических исследований
космос - риа наука
лев зеленый
людмила засова
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запуск первой в истории современной истории России миссии к Венере планируется на 11 ноября 2029 года, эту дату представила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на проходящем в Москве 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.Согласно представленному ею слайду, дата пуска планируется на 11 ноября 2029 года. Ранее сообщалось только о месяце и годе запуска.Впрочем, накануне научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на той же конференции не исключил, что запуск миссии может быть отложен на небольшой срок.Речь идет о межпланетной станции "Венера-Д", состоящей из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования планеты включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ (2019-2031 годы) для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas (2028-2029 годы) для составления геологической карты планеты. Помимо России и США отправить научный аппарат к Венере планирует Индия (проект Shukrayaan), Европа - EnVision (2031-2032 годы) и Япония - Akatsuki 2 (2033 год).Россия, как правопреемница СССР, имеет большой опыт исследования Венеры. В прессе в свое время эту ее называли "советской планетой", поскольку в общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на Венеру. Однако в современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере, хотя отечественные приборы стояли на зарубежных аппаратах, изучавших планету.
https://ria.ru/20210712/fosfin-1741000991.html
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япония, москва, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, лев зеленый, людмила засова, россия
15:09 12.10.2021
 
Первую российскую миссию к Венере планируют запустить в 2029 году

Первую российскую миссию к Венере планируют запустить 11 ноября 2029 года

© Depositphotos / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Depositphotos / Markus Gann
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запуск первой в истории современной истории России миссии к Венере планируется на 11 ноября 2029 года, эту дату представила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на проходящем в Москве 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
Согласно представленному ею слайду, дата пуска планируется на 11 ноября 2029 года. Ранее сообщалось только о месяце и годе запуска.
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Впрочем, накануне научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на той же конференции не исключил, что запуск миссии может быть отложен на небольшой срок.
Речь идет о межпланетной станции "Венера-Д", состоящей из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования планеты включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.
Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ (2019-2031 годы) для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas (2028-2029 годы) для составления геологической карты планеты. Помимо России и США отправить научный аппарат к Венере планирует Индия (проект Shukrayaan), Европа - EnVision (2031-2032 годы) и Япония - Akatsuki 2 (2033 год).
Россия, как правопреемница СССР, имеет большой опыт исследования Венеры. В прессе в свое время эту ее называли "советской планетой", поскольку в общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на Венеру. Однако в современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере, хотя отечественные приборы стояли на зарубежных аппаратах, изучавших планету.
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