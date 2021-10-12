https://ria.ru/20211012/strelba-1754141453.html

В Петербурге шесть человек задержали после конфликта со стрельбой

В Петербурге шесть человек задержали после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 12.10.2021

В Петербурге шесть человек задержали после конфликта со стрельбой

Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали шестерых участников конфликта со стрельбой из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:03

2021-10-12T10:03

2021-10-12T10:03

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали шестерых участников конфликта со стрельбой из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным ведомства, 11 октября около трех ночи в полицию Василеостровского района поступила информация о стрельбе у дома №31 по Кадетской линии."Через пару минут сотрудники полиции уже были на месте происшествия и задержали шестерых граждан в возрасте от 28 до 36 лет", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, конфликт произошел между двумя мужчинами, после чего один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил под ноги оппоненту. Пострадавших нет.По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210925/travmat-1751825065.html

санкт-петербург

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область