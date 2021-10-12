https://ria.ru/20211012/strelba-1754141453.html
В Петербурге шесть человек задержали после конфликта со стрельбой
В Петербурге шесть человек задержали после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 12.10.2021
В Петербурге шесть человек задержали после конфликта со стрельбой
Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали шестерых участников конфликта со стрельбой из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:03
2021-10-12T10:03
2021-10-12T10:03
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали шестерых участников конфликта со стрельбой из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным ведомства, 11 октября около трех ночи в полицию Василеостровского района поступила информация о стрельбе у дома №31 по Кадетской линии."Через пару минут сотрудники полиции уже были на месте происшествия и задержали шестерых граждан в возрасте от 28 до 36 лет", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, конфликт произошел между двумя мужчинами, после чего один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил под ноги оппоненту. Пострадавших нет.По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
В Петербурге шесть человек задержали после конфликта со стрельбой
В Петербурге полицейские задержали шесть человек после конфликта со стрельбой