https://ria.ru/20211012/sammit-1754143508.html

В Киеве начался саммит Украина — ЕС

В Киеве начался саммит Украина — ЕС - РИА Новости, 12.10.2021

В Киеве начался саммит Украина — ЕС

Двадцать третий саммит Украина-ЕС начался во вторник в Киеве, в рамках мероприятия планируется подписание ряда двусторонних соглашений, сообщила во вторник... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:12

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2021-10-12T10:52

в мире

украина

киев

владимир зеленский

евросоюз

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Двадцать третий саммит Украина-ЕС начался во вторник в Киеве, в рамках мероприятия планируется подписание ряда двусторонних соглашений, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины."Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го саммита Украина - ЕС, который проходит в Киеве", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Зеленский встретил во вторник утром руководителей институтов Евросоюза, они пообщались перед началом мероприятия.Отмечается, что в рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Евросоюзом. По его результатам будет принято совместное заявление.Украинский президент выразил надежду, что саммит будет плодотворным. "Рад приветствовать @vonderleyen (фон дер Ляйен – ред.) и @CharlesMichel (Мишель – ред.) на Украине. Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина - ЕС будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - написал Зеленский в Twitter.Верховная рада Украины в преддверии саммита приняла заявление, в котором подтверждает курс Киева на полноправное членство страны в ЕС и призывает партнеров к признанию такой перспективы.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, урсула фон дер ляйен, шарль мишель