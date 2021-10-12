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https://ria.ru/20211012/peterburg-1754177370.html
Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков
Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков - РИА Новости, 12.10.2021
Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:45
2021-10-12T14:54
общество
санкт-петербург
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, скончалась во вторник утром, сообщила РИА Новости ее внучка Елена Фомичева."Бабушка умерла сегодня утром", - сказала она.По словам собеседницы агентства, у Корневой не было каких-либо тяжелых заболеваний. "Это просто возраст", - отметила она.Родственница пока не уточнила дату и место прощания с Корневой, которой 27 сентября исполнилось 99 лет.В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия "За благодеяние".Корнева ранее рассказывала, что, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура, объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публиковала на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас канал насчитывает более 23,5 тысячи подписчиков.Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам с момента старта сбора в мае 2020 года собрано около 4,8 миллиона рублей. Корнева, которая ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина, также стала автором автобиографической повести, которую можно получить взамен на пожертвования в пользу медиков.
https://ria.ru/20201224/sbor-1590832452.html
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общество, санкт-петербург, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), коронавирус в россии
12:45 12.10.2021 (обновлено: 14:54 12.10.2021)
 
Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков

Ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков, умерла на сотом году жизни

© Истории ЗинаидыВетеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
© Истории Зинаиды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, скончалась во вторник утром, сообщила РИА Новости ее внучка Елена Фомичева.
"Бабушка умерла сегодня утром", - сказала она.
По словам собеседницы агентства, у Корневой не было каких-либо тяжелых заболеваний. "Это просто возраст", - отметила она.
Родственница пока не уточнила дату и место прощания с Корневой, которой 27 сентября исполнилось 99 лет.
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В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия "За благодеяние".
Корнева ранее рассказывала, что, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура, объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публиковала на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас канал насчитывает более 23,5 тысячи подписчиков.
Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам с момента старта сбора в мае 2020 года собрано около 4,8 миллиона рублей. Корнева, которая ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина, также стала автором автобиографической повести, которую можно получить взамен на пожертвования в пользу медиков.
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ОбществоСанкт-ПетербургВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Коронавирус в России
 
 
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