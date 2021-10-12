https://ria.ru/20211012/peterburg-1754177370.html

Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков

Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков - РИА Новости, 12.10.2021

Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор для медиков

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:45

2021-10-12T12:45

2021-10-12T14:54

общество

санкт-петербург

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, скончалась во вторник утром, сообщила РИА Новости ее внучка Елена Фомичева."Бабушка умерла сегодня утром", - сказала она.По словам собеседницы агентства, у Корневой не было каких-либо тяжелых заболеваний. "Это просто возраст", - отметила она.Родственница пока не уточнила дату и место прощания с Корневой, которой 27 сентября исполнилось 99 лет.В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия "За благодеяние".Корнева ранее рассказывала, что, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура, объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публиковала на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас канал насчитывает более 23,5 тысячи подписчиков.Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам с момента старта сбора в мае 2020 года собрано около 4,8 миллиона рублей. Корнева, которая ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина, также стала автором автобиографической повести, которую можно получить взамен на пожертвования в пользу медиков.

https://ria.ru/20201224/sbor-1590832452.html

https://ria.ru/20201123/veteran-1585984237.html

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общество, санкт-петербург, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), коронавирус в россии