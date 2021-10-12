Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/partnery-1754276136.html
Москва ждет от партнеров предметных ответов по Навальному, заявили в МИД
Москва ждет от партнеров предметных ответов по Навальному, заявили в МИД - РИА Новости, 12.10.2021
Москва ждет от партнеров предметных ответов по Навальному, заявили в МИД
Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T20:04
2021-10-12T20:47
в мире
франция
москва
швеция
алексей навальный
россия
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:163:2850:1766_1920x0_80_0_0_62e0b874a6440ba0895fde70bb88870f.jpg
ООН, 12 окт – РИА Новости. Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов."В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по Статье 9 КЗХО ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно, к 16 октября предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте", - сказал Воронцов.Также Россия призывает страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не обоснованные обвинения по ситуации с Алексеем Навальным, заявил Воронцов."Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов", - сказал Воронцов.Он призвал эти страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и поддержание международного мира и безопасности. "Со своей стороны РФ продолжит добиваться установления истины в ситуации вокруг господина Навального", - добавил дипломат.Как заявил Воронцов, страны ЕС и НАТО усиленно навязывают всему миру надуманную версию о некоем отравлении Навального токсичным химикатом. "При этом цинично и сознательно замалчивается, что именно в РФ было сделано все возможное, чтобы спасти жизнь российскому блогеру, а также в соответствии с желанием его супруги беспрепятственно и оперативно доставить его в ФРГ", - отметил дипломат.Он подчеркнул, что РФ изначально заняла максимально транспарентную позицию. Российские врачи передали немецким коллегам все собранные ими данные о состоянии здоровья пациента и были готовы продолжать совместную работу в интересах его скорейшего выздоровления, отметил Воронцов."Вместо ответного сотрудничества и совместной работы по установлению истины… мы не получили хоть сколько-нибудь содержательных ответов. Все свелось к отпискам", - заявил и.о. замдиректора департамента.Он напомнил, что именно Россия предлагала включить в контрольные списки ОЗХО все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "Новичок". "Однако именно страны ЕС и НАТО не дали этого сделать, отказавшись обнародовать в ОЗХО формулы данных веществ", - сказал Воронцов."Теперь та же самая группа стран предприняла максимум усилий в ситуации вокруг господина Навального, чтобы конкретный токсичный химикат, якобы обнаруженный в лаборатории бундесвера, не мог быть внесен в контрольные списки по КЗХО под невероятно абсурдным предлогом – о том, что это, мол, несет некие распространенческие риски", - указал он.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней. Москва направила встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html
https://ria.ru/20210929/finansirovanie-1752247301.html
https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html
франция
москва
швеция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4675f3e80c67d230a0041b180b8ee580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, франция, москва, швеция, алексей навальный, россия, сша, оон, нато, генеральная ассамблея оон, дело об отравлении скрипалей
20:04 12.10.2021 (обновлено: 20:47 12.10.2021)
 
Москва ждет от партнеров предметных ответов по Навальному, заявили в МИД

МИД: Москва ждет от партнеров к 16 октября предметных ответов по инциденту с Навальным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 12 окт – РИА Новости. Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по Статье 9 КЗХО ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно, к 16 октября предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте", - сказал Воронцов.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:30
Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала
Также Россия призывает страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не обоснованные обвинения по ситуации с Алексеем Навальным, заявил Воронцов.
"Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов", - сказал Воронцов.
Он призвал эти страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и поддержание международного мира и безопасности. "Со своей стороны РФ продолжит добиваться установления истины в ситуации вокруг господина Навального", - добавил дипломат.
Как заявил Воронцов, страны ЕС и НАТО усиленно навязывают всему миру надуманную версию о некоем отравлении Навального токсичным химикатом. "При этом цинично и сознательно замалчивается, что именно в РФ было сделано все возможное, чтобы спасти жизнь российскому блогеру, а также в соответствии с желанием его супруги беспрепятственно и оперативно доставить его в ФРГ", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что РФ изначально заняла максимально транспарентную позицию. Российские врачи передали немецким коллегам все собранные ими данные о состоянии здоровья пациента и были готовы продолжать совместную работу в интересах его скорейшего выздоровления, отметил Воронцов.
"Вместо ответного сотрудничества и совместной работы по установлению истины… мы не получили хоть сколько-нибудь содержательных ответов. Все свелось к отпискам", - заявил и.о. замдиректора департамента.
Он напомнил, что именно Россия предлагала включить в контрольные списки ОЗХО все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "Новичок". "Однако именно страны ЕС и НАТО не дали этого сделать, отказавшись обнародовать в ОЗХО формулы данных веществ", - сказал Воронцов.
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 05:17
В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
"Теперь та же самая группа стран предприняла максимум усилий в ситуации вокруг господина Навального, чтобы конкретный токсичный химикат, якобы обнаруженный в лаборатории бундесвера, не мог быть внесен в контрольные списки по КЗХО под невероятно абсурдным предлогом – о том, что это, мол, несет некие распространенческие риски", - указал он.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней. Москва направила встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
4 октября, 22:38
Российский дипломат в ООН ответил на упреки по ситуации с Навальным
 
В миреФранцияМоскваШвецияАлексей НавальныйРоссияСШАООННАТОГенеральная Ассамблея ООНДело об отравлении Скрипалей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния