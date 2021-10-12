https://ria.ru/20211012/partnery-1754276136.html

Москва ждет от партнеров предметных ответов по Навальному, заявили в МИД

Москва ждет от партнеров предметных ответов по Навальному, заявили в МИД - РИА Новости, 12.10.2021

Москва ждет от партнеров предметных ответов по Навальному, заявили в МИД

Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T20:04

2021-10-12T20:04

2021-10-12T20:47

в мире

франция

москва

швеция

алексей навальный

россия

сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:163:2850:1766_1920x0_80_0_0_62e0b874a6440ba0895fde70bb88870f.jpg

ООН, 12 окт – РИА Новости. Россия ожидает от Германии, Франции и Швеции к 16 октября предметных ответов по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов."В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по Статье 9 КЗХО ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно, к 16 октября предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте", - сказал Воронцов.Также Россия призывает страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не обоснованные обвинения по ситуации с Алексеем Навальным, заявил Воронцов."Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств-участников КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов", - сказал Воронцов.Он призвал эти страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и поддержание международного мира и безопасности. "Со своей стороны РФ продолжит добиваться установления истины в ситуации вокруг господина Навального", - добавил дипломат.Как заявил Воронцов, страны ЕС и НАТО усиленно навязывают всему миру надуманную версию о некоем отравлении Навального токсичным химикатом. "При этом цинично и сознательно замалчивается, что именно в РФ было сделано все возможное, чтобы спасти жизнь российскому блогеру, а также в соответствии с желанием его супруги беспрепятственно и оперативно доставить его в ФРГ", - отметил дипломат.Он подчеркнул, что РФ изначально заняла максимально транспарентную позицию. Российские врачи передали немецким коллегам все собранные ими данные о состоянии здоровья пациента и были готовы продолжать совместную работу в интересах его скорейшего выздоровления, отметил Воронцов."Вместо ответного сотрудничества и совместной работы по установлению истины… мы не получили хоть сколько-нибудь содержательных ответов. Все свелось к отпискам", - заявил и.о. замдиректора департамента.Он напомнил, что именно Россия предлагала включить в контрольные списки ОЗХО все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "Новичок". "Однако именно страны ЕС и НАТО не дали этого сделать, отказавшись обнародовать в ОЗХО формулы данных веществ", - сказал Воронцов."Теперь та же самая группа стран предприняла максимум усилий в ситуации вокруг господина Навального, чтобы конкретный токсичный химикат, якобы обнаруженный в лаборатории бундесвера, не мог быть внесен в контрольные списки по КЗХО под невероятно абсурдным предлогом – о том, что это, мол, несет некие распространенческие риски", - указал он.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней. Москва направила встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html

https://ria.ru/20210929/finansirovanie-1752247301.html

https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html

франция

москва

швеция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, москва, швеция, алексей навальный, россия, сша, оон, нато, генеральная ассамблея оон, дело об отравлении скрипалей