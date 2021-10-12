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На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами
На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами - РИА Новости, 12.10.2021
На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами
На Курильских островах ждут японцев в качестве туристов или для ведения бизнеса, заявил мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:27
2021-10-12T10:00
япония
курильские острова
фумио кисида
итуруп
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт — РИА Новости. На Курильских островах ждут японцев в качестве туристов или для ведения бизнеса, заявил мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.Так он прокомментировал высказывание нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы."Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса. Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которых говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки", — сказал Рокотов в интервью РИА Новости.По его словам, курильчане с удовольствием примут гостей, но на условиях главенства российского законодательства."Мы за развитие дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории", — подчеркнул мэр.На дебатах в парламенте Кисида ранее высказался за "упорные переговоры с Москвой с опорой на все предыдущие договоренности".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, которого нет между странами со Второй мировой войны.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.
https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
https://ria.ru/20211004/kurily-1752934475.html
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япония, курильские острова, фумио кисида, итуруп, россия
08:27 12.10.2021 (обновлено: 10:00 12.10.2021)
 
На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами

Мэр Курильска Рокотов ответил премьеру Японии Кисиде, заявившему о суверенитете над Курилами

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкУчастники экспедиции смотрят на хребет Криштофовича острова Уруп
Участники экспедиции смотрят на хребет Криштофовича острова Уруп - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Данил Годлевский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт — РИА Новости. На Курильских островах ждут японцев в качестве туристов или для ведения бизнеса, заявил мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.
Так он прокомментировал высказывание нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.
"Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса. Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которых говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки", — сказал Рокотов в интервью РИА Новости.
По его словам, курильчане с удовольствием примут гостей, но на условиях главенства российского законодательства.
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"Мы за развитие дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории", — подчеркнул мэр.
На дебатах в парламенте Кисида ранее высказался за "упорные переговоры с Москвой с опорой на все предыдущие договоренности".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, которого нет между странами со Второй мировой войны.

В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.
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