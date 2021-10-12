14:16 12.10.2021 (обновлено: 16:57 12.10.2021)
Католикос Армении верит, что страна преодолеет трудности с помощью России
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II верит, что Армения преодолеет трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви.
"Мы всегда чувствовали поддержку предстоятеля Русской православной церкви нашему народу и нашей церкви. Сегодня, как известно вашему святейшеству, для нашего народа и нашей страны настали трудные времена. Мы верим, что с помощью Божьей и благодаря нашей вере, а также поддержки дружественных стран, в первую очередь Российской Федерации, это испытание мы тоже сможем преодолеть", - сказал Гарегин II на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в патриаршей и синодальной резиденции - Даниловом монастыре.
"(Эта встреча – возможность) также обговорить вопросы, связанные с представлением Русской православной церкви в Армении. Что, к сожалению, затягивается, но мы надеемся, что в скором времени это решится, и Русская православная церковь на высшем уровне будет представлена в Армении, что будет способствовать еще большему сплочению наших отношений и связей", - добавил католикос всех армян.
Католикос отметил, что этот вопрос обсудит с патриархом отдельно.
Католикос отметил, что этот вопрос обсудит с патриархом отдельно.
Патриарх Кирилл проводит встречи с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в Москве 12 и 13 октября. Встреча 13 октября будет трехсторонней.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в миротворческом процессе. Гарегин II же отмечал, что в духе трехсторонних встреч в присутствии патриарха Кирилла рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.
11 октября, 17:58РелигияДуховные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве
"Полагаю, что ваш визит сюда даст нам сегодня возможность поговорить о наших двусторонних отношениях. И, может быть, проанализировать то, что в последнее время происходило в этой сфере, выделить главные вещи и содействовать тому, чтобы эта встреча помогала и дальше нашим церквам и нашим народам взаимодействовать, сотрудничать и содействовать продолжению действительно братских отношений между нашими народами", - сказал патриарх во вторник.
Он отметил, что "действительно национальные" церкви, которые, как Русская и Армянская, имеют тесную связь с большинством народа в своих странах, несут особую ответственность за духовное благополучие своих прихожан.
Он отметил, что "действительно национальные" церкви, которые, как Русская и Армянская, имеют тесную связь с большинством народа в своих странах, несут особую ответственность за духовное благополучие своих прихожан.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
После установления мира в Карабахе председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал установление это "большой внешнеполитической победой" России и выразил надежду на возобновление переговоров между религиозными лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве патриарха Кирилла. Более 30 лет, отметил он, духовные лидеры призывают к тому, чтобы перевести конфликт в мирное русло.