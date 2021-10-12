https://ria.ru/20211012/katolikos-1754200129.html

Католикос Армении верит, что страна преодолеет трудности с помощью России

Католикос Армении верит, что страна преодолеет трудности с помощью России - РИА Новости, 12.10.2021

Католикос Армении верит, что страна преодолеет трудности с помощью России

Католикос всех армян Гарегин II верит, что Армения преодолеет трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:16

2021-10-12T14:16

2021-10-12T16:57

религия

армения

азербайджан

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

гарегин ii

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II верит, что Армения преодолеет трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви."Мы всегда чувствовали поддержку предстоятеля Русской православной церкви нашему народу и нашей церкви. Сегодня, как известно вашему святейшеству, для нашего народа и нашей страны настали трудные времена. Мы верим, что с помощью Божьей и благодаря нашей вере, а также поддержки дружественных стран, в первую очередь Российской Федерации, это испытание мы тоже сможем преодолеть", - сказал Гарегин II на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в патриаршей и синодальной резиденции - Даниловом монастыре."(Эта встреча – возможность) также обговорить вопросы, связанные с представлением Русской православной церкви в Армении. Что, к сожалению, затягивается, но мы надеемся, что в скором времени это решится, и Русская православная церковь на высшем уровне будет представлена в Армении, что будет способствовать еще большему сплочению наших отношений и связей", - добавил католикос всех армян.Католикос отметил, что этот вопрос обсудит с патриархом отдельно.Патриарх Кирилл проводит встречи с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в Москве 12 и 13 октября. Встреча 13 октября будет трехсторонней.Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в миротворческом процессе. Гарегин II же отмечал, что в духе трехсторонних встреч в присутствии патриарха Кирилла рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе."Полагаю, что ваш визит сюда даст нам сегодня возможность поговорить о наших двусторонних отношениях. И, может быть, проанализировать то, что в последнее время происходило в этой сфере, выделить главные вещи и содействовать тому, чтобы эта встреча помогала и дальше нашим церквам и нашим народам взаимодействовать, сотрудничать и содействовать продолжению действительно братских отношений между нашими народами", - сказал патриарх во вторник.Он отметил, что "действительно национальные" церкви, которые, как Русская и Армянская, имеют тесную связь с большинством народа в своих странах, несут особую ответственность за духовное благополучие своих прихожан.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.После установления мира в Карабахе председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал установление это "большой внешнеполитической победой" России и выразил надежду на возобновление переговоров между религиозными лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве патриарха Кирилла. Более 30 лет, отметил он, духовные лидеры призывают к тому, чтобы перевести конфликт в мирное русло.

https://ria.ru/20211011/lidery-1754075406.html

https://ria.ru/20210716/pomilovanie-1741557423.html

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армения, азербайджан, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), гарегин ii, московский патриархат, россия