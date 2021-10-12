Патриарх рассказал, что мешает разрешить конфликт в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Политические интересы мешают сторонам Нагорно-Карабахского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе с председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, которая проходит во вторник в Москве.
Предстоятель Русской церкви проводит встречи с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа в Москве 12 и 13 октября. Встреча 13 октября будет трехсторонней.
"Если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует, и когда этот фактор доминирует, переговоры осложняются. Иногда нам со своей религиозной точки зрения кажется просто необъяснимым, почему люди не могут довериться. Они не могут договориться, потому что затрагиваются политические интересы", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, религиозные лидеры имеют преимущество в обсуждении таких проблем, потому что "у нас есть общая основа – вера в Бога и система нравственных ценностей, порядочность и доверие друг к другу", что "создает очень благоприятную атмосферу".
"За эти 30 с лишним лет, которые мы знакомы, не было ни одного случая и темы, которые бы нас разделили и создали напряжение. Мы всегда находили решение тех вопросов, которые обсуждали", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к лидеру азербайджанских мусульман.
Патриарх Кирилл ранее во вторник встретился с католикосом всех армян Гарегином II. Как сообщалось, Гарегин II на встрече сказал, что верит: Армения сможет преодолеть трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви (РПЦ). Он также сказал, что надеется на представительство РПЦ в Армении на высшем уровне. Патриарх Кирилл наградил католикоса Гарегина II орденом РПЦ "Славы и Чести" I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской апостольской церковью и Московским патриархатом, а также в связи с его 70-летием.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что РПЦ готова участвовать в миротворческом процессе. Гарегин II же отмечал, что в духе трехсторонних встреч в присутствии патриарха Кирилла рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.
11 октября, 17:58РелигияДуховные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
После установления мира в Карабахе председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал установление это "большой внешнеполитической победой" России и выразил надежду на возобновление переговоров между религиозными лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве патриарха Кирилла. Более 30 лет, отметил он, духовные лидеры призывают к тому, чтобы перевести конфликт в мирное русло.