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Подозреваемого в похищении беременной женщины под Петербургом арестовали
Подозреваемого в похищении беременной женщины под Петербургом арестовали - РИА Новости, 12.10.2021
Подозреваемого в похищении беременной женщины под Петербургом арестовали
Подозреваемый в похищении беременной женщины и требовавший за нее выкуп в 10 миллионов рублей арестован в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:55
2021-10-12T18:55
происшествия
альметьевск
гатчинский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Подозреваемый в похищении беременной женщины и требовавший за нее выкуп в 10 миллионов рублей арестован в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области."По ходатайству следственного органа судом мужчине 1970 г.р., подозреваемому в похищении беременной женщины, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.По данным следствия, подозреваемый перевёз женщину, которая находится на пятом месяце беременности, в квартиру во Всеволожском районе, где удерживал ее до 10 октября.Ранее сообщалось, что 2 октября в полицию Гатчины обратился 46-летний бизнесмен, сообщивший об исчезновении своей 35-летней беременной сожительницы. После пропажи женщины ему на мессенджер с ее телефона поступило сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей. Позже ее машину нашли в деревне Большие Колпаны.Как сообщали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции подготовили "выкуп" из билетов "банка приколов" и отправили на встречу с вымогателем мать пропавшей женщины. Подозреваемый был задержан. Женщина оказалась заперта в квартире, которую мужчина снимал в Мурино. По предварительным данным полиции, 51-летний уроженец Альметьевска пошел на преступление якобы из-за неких долговых обязательств.
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Кадры освобождения заложницы в Ленобласти
Мужчина взял в плен беременную женщину и держал ее у себя неделю. Её похититель требовал от семьи 10 млн рублей выкуп. Гражданский муж заявил о пропаже супруги 2 октября, и ему на телефон пришли сообщения с её номеров с требованием выкупа. Помогла освободить пленницу ее мама. Она под контролем оперативников передала злоумышленнику выкуп фальшивыми купюрами - в этот момент похитителя и взяли. Сам подозреваемый во время допроса заявил, что на похищение пошёл якобы из-за долга сожителя жертвы. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.
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происшествия, альметьевск, гатчинский район, россия
18:55 12.10.2021
 
Подозреваемого в похищении беременной женщины под Петербургом арестовали

Подозреваемого в похищении беременной женщины в Ленинградской области арестовали

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Подозреваемый в похищении беременной женщины и требовавший за нее выкуп в 10 миллионов рублей арестован в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленинградской области.
"По ходатайству следственного органа судом мужчине 1970 г.р., подозреваемому в похищении беременной женщины, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.
По данным следствия, подозреваемый перевёз женщину, которая находится на пятом месяце беременности, в квартиру во Всеволожском районе, где удерживал ее до 10 октября.
Ранее сообщалось, что 2 октября в полицию Гатчины обратился 46-летний бизнесмен, сообщивший об исчезновении своей 35-летней беременной сожительницы. После пропажи женщины ему на мессенджер с ее телефона поступило сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей. Позже ее машину нашли в деревне Большие Колпаны.
Как сообщали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции подготовили "выкуп" из билетов "банка приколов" и отправили на встречу с вымогателем мать пропавшей женщины. Подозреваемый был задержан. Женщина оказалась заперта в квартире, которую мужчина снимал в Мурино. По предварительным данным полиции, 51-летний уроженец Альметьевска пошел на преступление якобы из-за неких долговых обязательств.
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