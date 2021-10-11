https://ria.ru/20211011/putin-1753986385.html

Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху

Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху - РИА Новости, 11.10.2021

Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:19

2021-10-11T12:19

2021-10-11T12:19

в мире

армения

москва

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727227466_312:0:2528:1247_1920x0_80_0_0_181839157e8f922aa95c739e202d4fbe.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Двенадцатого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Девятого ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211004/pashinyan-1752958867.html

https://ria.ru/20210924/karabakh-1751549770.html

армения

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, москва, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия