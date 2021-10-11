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Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху
Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху - РИА Новости, 11.10.2021
Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху
Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:19
2021-10-11T12:19
в мире
армения
москва
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Двенадцатого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Девятого ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211004/pashinyan-1752958867.html
https://ria.ru/20210924/karabakh-1751549770.html
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в мире, армения, москва, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
12:19 11.10.2021
 
Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху

Путин обсудит с премьер-министром Армении Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двенадцатого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Пашинян заявил, что ограничений по его потенциальной встречи с Алиевым нет
Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Девятого ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.
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24 сентября, 02:51Ситуация в Нагорном Карабахе
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В миреАрменияМоскваВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссия
 
 
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