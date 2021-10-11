Путин обсудит с Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху
Путин обсудит с премьер-министром Армении Пашиняном реализацию заявлений по Карабаху
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двенадцатого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Девятого ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.