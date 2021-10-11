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Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой"
Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой" - РИА Новости, 11.10.2021
Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой"
Проект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:38
2021-10-11T12:38
ленинградская область
ленинградская область
россия
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С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Проект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, для определения победителя пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)" были рассмотрены 95 заявок из 39 субъектов Российской Федерации.Также в областной администрации добавили, что призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований — победителей конкурса.
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ленинградская область, россия
12:38 11.10.2021
 

Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой"

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиПроект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика"
Проект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса Лучшая муниципальная практика - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
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С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Проект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, для определения победителя пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)" были рассмотрены 95 заявок из 39 субъектов Российской Федерации.
"Пашское сельское поселение заняло четвертое место и получило премию в размере пяти миллионов рублей. Эксперты высоко оценили практику по внедрению системы цифрового энергоэффективного отопления в общеобразовательной школе", — рассказали в пресс-службе.
Также в областной администрации добавили, что призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований — победителей конкурса.
"В этом году федеральным координатором конкурса "Лучшая муниципальная практика" выступило Министерство экономического развития. Сборник лучших муниципальных практик будет размещён на официальных сайтах, а также направлен в регионы", — уточнили в пресс-службе.
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