https://ria.ru/20211011/proekt-1753987330.html

Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой"

Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой" - РИА Новости, 11.10.2021

Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой"

Проект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:38

2021-10-11T12:38

2021-10-11T12:38

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С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Проект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, для определения победителя пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)" были рассмотрены 95 заявок из 39 субъектов Российской Федерации.Также в областной администрации добавили, что призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований — победителей конкурса.

https://ria.ru/20210930/upravlenie-1752535076.html

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