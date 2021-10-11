Проект одного из сел Ленобласти признан "Лучшей муниципальной практикой"
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиПроект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика"
С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Проект Пашского сельского поселения Ленинградской области вошел в список победителей федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, для определения победителя пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)" были рассмотрены 95 заявок из 39 субъектов Российской Федерации.
"Пашское сельское поселение заняло четвертое место и получило премию в размере пяти миллионов рублей. Эксперты высоко оценили практику по внедрению системы цифрового энергоэффективного отопления в общеобразовательной школе", — рассказали в пресс-службе.
Также в областной администрации добавили, что призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований — победителей конкурса.
"В этом году федеральным координатором конкурса "Лучшая муниципальная практика" выступило Министерство экономического развития. Сборник лучших муниципальных практик будет размещён на официальных сайтах, а также направлен в регионы", — уточнили в пресс-службе.