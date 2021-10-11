Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211011/kot-1754015266.html
Нашедшему кота из музея Анны Ахматовой в Петербурге пообещали награду
Нашедшему кота из музея Анны Ахматовой в Петербурге пообещали награду - РИА Новости, 11.10.2021
Нашедшему кота из музея Анны Ахматовой в Петербурге пообещали награду
Нашедшему кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:56
2021-10-11T14:27
культура
санкт-петербург
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753827344_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c227d91c466f9f5dcfd9df9f287aa669.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Нашедшему кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в музей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Ранее сообщалось, что из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасаются за состояние его здоровья, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Музей в соцсетях разместил видео, на котором видно, что кота забрала неизвестная девушка из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть кота Осю."Мы продолжаем поиски. Надеемся, что Осю вернут. Мы готовы выплатить денежное вознаграждение нашедшему Осю либо за информацию о нем. Но, конечно, денежное вознаграждение будет небольшим, так как мы являемся бюджетным учреждением. Также мы готовы предоставить пожизненный бесплатный вход в музей", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что музей может обратиться в полицию, если кота не вернут в ближайшее время.Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных-Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству с пространством квартиры. Музей расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753827344_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_82cee0a1a227dc6e039930c04d961ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, музеи
13:56 11.10.2021 (обновлено: 14:27 11.10.2021)
 
Нашедшему кота из музея Анны Ахматовой в Петербурге пообещали награду

Нашедшему кота Осю из музея Ахматовой в Петербурге пообещали пожизненный бесплатный вход

© Фото : Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме/ВКонтактеСамый старший музейный кот Ося в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге
Самый старший музейный кот Ося в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме/ВКонтакте
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Нашедшему кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в музей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Ранее сообщалось, что из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасаются за состояние его здоровья, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Музей в соцсетях разместил видео, на котором видно, что кота забрала неизвестная девушка из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть кота Осю.
"Мы продолжаем поиски. Надеемся, что Осю вернут. Мы готовы выплатить денежное вознаграждение нашедшему Осю либо за информацию о нем. Но, конечно, денежное вознаграждение будет небольшим, так как мы являемся бюджетным учреждением. Также мы готовы предоставить пожизненный бесплатный вход в музей", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что музей может обратиться в полицию, если кота не вернут в ближайшее время.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных-Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству с пространством квартиры. Музей расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов
© Фото : Алёна Бобрович

Победительницей конкурса и лучшей служебной кошкой России стала Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге.

Кошка Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге
1 из 12

Победительницей конкурса и лучшей служебной кошкой России стала Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге.

© Фото : Алёна Бобрович
© Фото : Алёна Бобрович

Муся служит в иностранном отделе библиотеки и по документам проходит как библиотекарь второй категории. Она обожает книжные полки и читателей.

Кошка Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге
2 из 12

Муся служит в иностранном отделе библиотеки и по документам проходит как библиотекарь второй категории. Она обожает книжные полки и читателей.

© Фото : Алёна Бобрович
© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"

Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода "Северная верфь" удостоен звания "Лучший служебный кот Петербурга".

Кот Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода Северная верфь
3 из 12

Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода "Северная верфь" удостоен звания "Лучший служебный кот Петербурга".

© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"
© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"

Свое звучное имя Стерегущий получил в честь одноименного корвета, построенного на Северной верфи.

Кот Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода Северная верфь
4 из 12

Свое звучное имя Стерегущий получил в честь одноименного корвета, построенного на Северной верфи.

© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"
© Фото : Выборгский музей-заповедник

Филимон из Выборгского музея-заповедника победил в номинации "Замковый кот".

Филимон из Выборгского музея-заповедника
5 из 12

Филимон из Выборгского музея-заповедника победил в номинации "Замковый кот".

© Фото : Выборгский музей-заповедник
© Фото : Выборгский музей-заповедник

Сэр Филимон — звезда не только своего музея, но и соцсетей: у него есть страница в Instagram и во "ВКонтакте".

Филимон из Выборгского музея-заповедника
6 из 12

Сэр Филимон — звезда не только своего музея, но и соцсетей: у него есть страница в Instagram и во "ВКонтакте".

© Фото : Выборгский музей-заповедник
© Фото : Театр Дождей

Главный приз в номинации "Театральный кот" получил Федор из петербургского Театра Дождей.

Кот Фёдор из петербургского Театра Дождей
7 из 12

Главный приз в номинации "Театральный кот" получил Федор из петербургского Театра Дождей.

© Фото : Театр Дождей
© Фото : Театр Дождей

Вот кто не пропускает ни одного спектакля.

Кот Фёдор из петербургского Театра Дождей
8 из 12

Вот кто не пропускает ни одного спектакля.

© Фото : Театр Дождей
© Instagram/artmansarda

Почетное звание "Кот-вдохновитель" досталось Шпателю из галереи "Мансарда художников".

Кот Шпатель из галереи Мансарда художников
9 из 12

Почетное звание "Кот-вдохновитель" досталось Шпателю из галереи "Мансарда художников".

© Instagram/artmansarda
© Instagram/artmansarda

Шпатель вырос среди картин и в жизни не испортил ни одной из них. Вот это характер!

Кот Шпатель из галереи Мансарда художников
10 из 12

Шпатель вырос среди картин и в жизни не испортил ни одной из них. Вот это характер!

© Instagram/artmansarda
© Фото : Музеи Сыктывдина

И Гран-при конкурса завоевал кот Пас из Музея Сыктывдина в Коми.

Пас из Музея Сыктывдина в Республике Коми
11 из 12

И Гран-при конкурса завоевал кот Пас из Музея Сыктывдина в Коми.

© Фото : Музеи Сыктывдина
© Фото : Музеи Сыктывдина

Пас теперь — официально лучший "Мяузейный кот".

Пас из Музея Сыктывдина в Республике Коми
12 из 12

Пас теперь — официально лучший "Мяузейный кот".

© Фото : Музеи Сыктывдина
1 из 12

Победительницей конкурса и лучшей служебной кошкой России стала Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге.

© Фото : Алёна Бобрович
2 из 12

Муся служит в иностранном отделе библиотеки и по документам проходит как библиотекарь второй категории. Она обожает книжные полки и читателей.

© Фото : Алёна Бобрович
3 из 12

Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода "Северная верфь" удостоен звания "Лучший служебный кот Петербурга".

© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"
4 из 12

Свое звучное имя Стерегущий получил в честь одноименного корвета, построенного на Северной верфи.

© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"
5 из 12

Филимон из Выборгского музея-заповедника победил в номинации "Замковый кот".

© Фото : Выборгский музей-заповедник
6 из 12

Сэр Филимон — звезда не только своего музея, но и соцсетей: у него есть страница в Instagram и во "ВКонтакте".

© Фото : Выборгский музей-заповедник
7 из 12

Главный приз в номинации "Театральный кот" получил Федор из петербургского Театра Дождей.

© Фото : Театр Дождей
8 из 12

Вот кто не пропускает ни одного спектакля.

© Фото : Театр Дождей
9 из 12

Почетное звание "Кот-вдохновитель" досталось Шпателю из галереи "Мансарда художников".

© Instagram/artmansarda
10 из 12

Шпатель вырос среди картин и в жизни не испортил ни одной из них. Вот это характер!

© Instagram/artmansarda
11 из 12

И Гран-при конкурса завоевал кот Пас из Музея Сыктывдина в Коми.

© Фото : Музеи Сыктывдина
12 из 12

Пас теперь — официально лучший "Мяузейный кот".

© Фото : Музеи Сыктывдина
 
КультураСанкт-ПетербургМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния