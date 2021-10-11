Нашедшему кота из музея Анны Ахматовой в Петербурге пообещали награду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Нашедшему кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в музей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Ранее сообщалось, что из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасаются за состояние его здоровья, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Музей в соцсетях разместил видео, на котором видно, что кота забрала неизвестная девушка из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть кота Осю."Мы продолжаем поиски. Надеемся, что Осю вернут. Мы готовы выплатить денежное вознаграждение нашедшему Осю либо за информацию о нем. Но, конечно, денежное вознаграждение будет небольшим, так как мы являемся бюджетным учреждением. Также мы готовы предоставить пожизненный бесплатный вход в музей", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что музей может обратиться в полицию, если кота не вернут в ближайшее время.Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных-Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству с пространством квартиры. Музей расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Нашедшему кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге выплатят денежное вознаграждение и предоставят бесплатный пожизненный вход в музей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Ранее сообщалось, что из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме пропал самый старший музейный кот Ося. Ему около 16 лет. Сотрудники музея опасаются за состояние его здоровья, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Музей в соцсетях разместил видео, на котором видно, что кота забрала неизвестная девушка из арки, ведущей в сад Фонтанного дома, в ночь на 8 октября. Музей в соцсетях обратился с просьбой вернуть кота Осю.
"Мы продолжаем поиски. Надеемся, что Осю вернут. Мы готовы выплатить денежное вознаграждение нашедшему Осю либо за информацию о нем. Но, конечно, денежное вознаграждение будет небольшим, так как мы являемся бюджетным учреждением. Также мы готовы предоставить пожизненный бесплатный вход в музей", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что музей может обратиться в полицию, если кота не вернут в ближайшее время.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. В 2003 году Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме разделил экспозицию на мемориальную часть, вернувшую квартире Пуниных-Ахматовой архитектурный облик 1920-1940-х годов XX века, и литературную, разместившуюся по соседству с пространством квартиры. Музей расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
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