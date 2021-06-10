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Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов
Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов - РИА Новости, 10.06.2021
Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов
В России выбрали лучших пушистых служащих. В голосовании за номинантов из 17 городов приняли участие более четырех тысяч человек. Итоги премии-переписи... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:45
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республика коми
выборг
санкт-петербург
кошки
фото
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В России выбрали лучших пушистых служащих. В голосовании за номинантов из 17 городов приняли участие более четырех тысяч человек. Итоги премии-переписи "Котокультурная столица — 2021" подвели на днях в "Республике кошек и котов". Победители — в фотоленте Ria.ru.
республика коми
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РИА Новости
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4.7
96
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республика коми, выборг, санкт-петербург, кошки, фото, фото

Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов

12:45 10.06.2021 (обновлено: 15:44 10.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В России выбрали лучших пушистых служащих. В голосовании за номинантов из 17 городов приняли участие более четырех тысяч человек. Итоги премии-переписи "Котокультурная столица — 2021" подвели на днях в "Республике кошек и котов". Победители — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Алёна Бобрович

Победительницей конкурса и лучшей служебной кошкой России стала Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге.

Кошка Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге
1 из 12

Победительницей конкурса и лучшей служебной кошкой России стала Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге.

© Фото : Алёна Бобрович
© Фото : Алёна Бобрович

Муся служит в иностранном отделе библиотеки и по документам проходит как библиотекарь второй категории. Она обожает книжные полки и читателей.

Кошка Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге
2 из 12

Муся служит в иностранном отделе библиотеки и по документам проходит как библиотекарь второй категории. Она обожает книжные полки и читателей.

© Фото : Алёна Бобрович
© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"

Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода "Северная верфь" удостоен звания "Лучший служебный кот Петербурга".

Кот Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода Северная верфь
3 из 12

Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода "Северная верфь" удостоен звания "Лучший служебный кот Петербурга".

© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"
© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"

Свое звучное имя Стерегущий получил в честь одноименного корвета, построенного на Северной верфи.

Кот Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода Северная верфь
4 из 12

Свое звучное имя Стерегущий получил в честь одноименного корвета, построенного на Северной верфи.

© Фото : Пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь"
© Фото : Выборгский музей-заповедник

Филимон из Выборгского музея-заповедника победил в номинации "Замковый кот".

Филимон из Выборгского музея-заповедника
5 из 12

Филимон из Выборгского музея-заповедника победил в номинации "Замковый кот".

© Фото : Выборгский музей-заповедник
© Фото : Выборгский музей-заповедник

Сэр Филимон — звезда не только своего музея, но и соцсетей: у него есть страница в Instagram и во "ВКонтакте".

Филимон из Выборгского музея-заповедника
6 из 12

Сэр Филимон — звезда не только своего музея, но и соцсетей: у него есть страница в Instagram и во "ВКонтакте".

© Фото : Выборгский музей-заповедник
© Фото : Театр Дождей

Главный приз в номинации "Театральный кот" получил Федор из петербургского Театра Дождей.

Кот Фёдор из петербургского Театра Дождей
7 из 12

Главный приз в номинации "Театральный кот" получил Федор из петербургского Театра Дождей.

© Фото : Театр Дождей
© Фото : Театр Дождей

Вот кто не пропускает ни одного спектакля.

Кот Фёдор из петербургского Театра Дождей
8 из 12

Вот кто не пропускает ни одного спектакля.

© Фото : Театр Дождей
© Instagram/artmansarda

Почетное звание "Кот-вдохновитель" досталось Шпателю из галереи "Мансарда художников".

Кот Шпатель из галереи Мансарда художников
9 из 12

Почетное звание "Кот-вдохновитель" досталось Шпателю из галереи "Мансарда художников".

© Instagram/artmansarda
© Instagram/artmansarda

Шпатель вырос среди картин и в жизни не испортил ни одной из них. Вот это характер!

Кот Шпатель из галереи Мансарда художников
10 из 12

Шпатель вырос среди картин и в жизни не испортил ни одной из них. Вот это характер!

© Instagram/artmansarda
© Фото : Музеи Сыктывдина

И Гран-при конкурса завоевал кот Пас из Музея Сыктывдина в Коми.

Пас из Музея Сыктывдина в Республике Коми
11 из 12

И Гран-при конкурса завоевал кот Пас из Музея Сыктывдина в Коми.

© Фото : Музеи Сыктывдина
© Фото : Музеи Сыктывдина

Пас теперь — официально лучший "Мяузейный кот".

Пас из Музея Сыктывдина в Республике Коми
12 из 12

Пас теперь — официально лучший "Мяузейный кот".

© Фото : Музеи Сыктывдина
 
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