https://ria.ru/20210610/kotokulturnaya-1736418328.html

Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов

Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов - РИА Новости, 10.06.2021

Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов

В России выбрали лучших пушистых служащих. В голосовании за номинантов из 17 городов приняли участие более четырех тысяч человек. Итоги премии-переписи... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:45

2021-06-10T12:45

2021-06-10T15:44

республика коми

выборг

санкт-петербург

кошки

фото

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В России выбрали лучших пушистых служащих. В голосовании за номинантов из 17 городов приняли участие более четырех тысяч человек. Итоги премии-переписи "Котокультурная столица — 2021" подвели на днях в "Республике кошек и котов". Победители — в фотоленте Ria.ru.

республика коми

выборг

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, выборг, санкт-петербург, кошки, фото, фото