Служенье Мусь: в России выбрали лучших работающих котов
Победительницей конкурса и лучшей служебной кошкой России стала Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге.
Победительницей конкурса и лучшей служебной кошкой России стала Муся из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге.
Муся служит в иностранном отделе библиотеки и по документам проходит как библиотекарь второй категории. Она обожает книжные полки и читателей.
Муся служит в иностранном отделе библиотеки и по документам проходит как библиотекарь второй категории. Она обожает книжные полки и читателей.
Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода "Северная верфь" удостоен звания "Лучший служебный кот Петербурга".
Матрос по кличке Стерегущий из музея судостроительного завода "Северная верфь" удостоен звания "Лучший служебный кот Петербурга".
Свое звучное имя Стерегущий получил в честь одноименного корвета, построенного на Северной верфи.
Свое звучное имя Стерегущий получил в честь одноименного корвета, построенного на Северной верфи.
Филимон из Выборгского музея-заповедника победил в номинации "Замковый кот".
Филимон из Выборгского музея-заповедника победил в номинации "Замковый кот".
Сэр Филимон — звезда не только своего музея, но и соцсетей: у него есть страница в Instagram и во "ВКонтакте".
Сэр Филимон — звезда не только своего музея, но и соцсетей: у него есть страница в Instagram и во "ВКонтакте".
Главный приз в номинации "Театральный кот" получил Федор из петербургского Театра Дождей.
Главный приз в номинации "Театральный кот" получил Федор из петербургского Театра Дождей.
Вот кто не пропускает ни одного спектакля.
Почетное звание "Кот-вдохновитель" досталось Шпателю из галереи "Мансарда художников".
Почетное звание "Кот-вдохновитель" досталось Шпателю из галереи "Мансарда художников".
Шпатель вырос среди картин и в жизни не испортил ни одной из них. Вот это характер!
Шпатель вырос среди картин и в жизни не испортил ни одной из них. Вот это характер!
И Гран-при конкурса завоевал кот Пас из Музея Сыктывдина в Коми.
Пас теперь — официально лучший "Мяузейный кот".