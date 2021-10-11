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Наука
https://ria.ru/20211011/kosmos-1753969259.html
Академик РАН рассказал, почему отложили запуск российского аппарата к Луне
Академик РАН рассказал, почему отложили запуск российского аппарата к Луне - РИА Новости, 11.10.2021
Академик РАН рассказал, почему отложили запуск российского аппарата к Луне
Отправку к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" отложили на июль 2022 года из-за технических проблем, заявил научный руководитель Института... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:11
2021-10-11T11:11
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
российская академия наук
институт космических исследований
космос - риа наука
лев зеленый
восточный (космодром)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отправку к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" отложили на июль 2022 года из-за технических проблем, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный.В августе "Роскосмос" отложил старт "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры. В октябре генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запуск планируется в июле 2022 года."Мы все еще готовимся к запуску нашей первой миссии на Луну - "Луна-25"... Он перенесен на июль из-за некоторых технических проблем. Я думаю, что мы ждали этот запуск так много лет, поэтому можем подождать еще пару месяцев", - сказал Зеленый на 12-м международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, проходящем в Институте космических исследований РАН.Ранее генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что в 2022 году окно для запуска "Луны-25" будет с мая по октябрь."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
https://ria.ru/20211005/stantsiya-1753114896.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, лев зеленый, восточный (космодром), луна, россия
11:11 11.10.2021
 
Академик РАН рассказал, почему отложили запуск российского аппарата к Луне

Академик РАН рассказал, почему запуск российского аппарата к Луне отложили на 2022 год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый
Научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отправку к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" отложили на июль 2022 года из-за технических проблем, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный.
В августе "Роскосмос" отложил старт "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры. В октябре генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запуск планируется в июле 2022 года.
Луна - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 10:03Наука
"Роскосмос" отложил запуск к Луне первой российской автоматической станции
"Мы все еще готовимся к запуску нашей первой миссии на Луну - "Луна-25"... Он перенесен на июль из-за некоторых технических проблем. Я думаю, что мы ждали этот запуск так много лет, поэтому можем подождать еще пару месяцев", - сказал Зеленый на 12-м международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, проходящем в Институте космических исследований РАН.
Ранее генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что в 2022 году окно для запуска "Луны-25" будет с мая по октябрь.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
Модель китайского лунного зонда Chang'e-5 для пилотируемых миссий на Луну на выставке Airshow China в Чжухае - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 15:35
В Китае показали макет ракеты-носителя для пилотируемых миссий на Луну
 
НаукаДмитрий РогозинРоскосмосРоссийская академия наукИнститут космических исследованийКосмос - РИА НаукаЛев ЗеленыйВосточный (космодром)ЛунаРоссия
 
 
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