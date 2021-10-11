Академик РАН рассказал, почему отложили запуск российского аппарата к Луне
Академик РАН рассказал, почему запуск российского аппарата к Луне отложили на 2022 год
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отправку к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" отложили на июль 2022 года из-за технических проблем, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный.
В августе "Роскосмос" отложил старт "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры. В октябре генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запуск планируется в июле 2022 года.
"Мы все еще готовимся к запуску нашей первой миссии на Луну - "Луна-25"... Он перенесен на июль из-за некоторых технических проблем. Я думаю, что мы ждали этот запуск так много лет, поэтому можем подождать еще пару месяцев", - сказал Зеленый на 12-м международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, проходящем в Институте космических исследований РАН.
Ранее генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что в 2022 году окно для запуска "Луны-25" будет с мая по октябрь.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
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