https://ria.ru/20211011/greenpeace-1754072724.html

Активисты перекрыли Даунинг-стрит статуей Джонсона, измазанной нефтью

Активисты перекрыли Даунинг-стрит статуей Джонсона, измазанной нефтью - РИА Новости, 11.10.2021

Активисты перекрыли Даунинг-стрит статуей Джонсона, измазанной нефтью

Активисты Greenpeace перекрыли Даунинг-стрит статуей премьера Британии Бориса Джонсона, покрытой нефтью, в знак протеста против разработки нефтяных... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:47

2021-10-11T17:47

2021-10-11T17:47

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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Активисты Greenpeace перекрыли Даунинг-стрит статуей премьера Британии Бориса Джонсона, покрытой нефтью, в знак протеста против разработки нефтяных месторождений, об этом говорится в сообщении Greenpeace.Организация отмечает, что зависимость от ископаемого топлива вызывает смертоносные наводнения и анормальную жару, рост цен на газ и очереди на заправках и призывает отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии."Джонсон заявил, что поддерживает 16 новых нефтегазовых проектов в Северном море, включая Камбо. Они могут быть одобрены в любой момент. Пришло время покончить с нашей чрезмерной зависимостью от ископаемого топлива", - заявили в Greenpeace."Активисты Greenpeace перекрыли Даунинг-стрит с помощью покрытой нефтью статуи премьер-министра Бориса Джонсона. Это будет наследием премьер-министра, если он не остановит Камбо и не поддержит переход (к зелёной энергетике - прим.ред.)", - отмечается в сообщении.Британские власти в августе 2018 года выдали компании ВР разрешение на бурение на шельфе в шотландском Ворличе. По мнению Greenpeace, решение было принято без учета воздействия на климат. В организации заявляли, что разрешение на Ворлич должно быть отозвано, а проект в Камбо должен быть остановлен.Лицензия на месторождение в Ворличе была выдана в 1981 году, когда не существовало никаких обязательств или законодательства, регулирующих воздействие на климат. Поэтому, если эти выбросы не будут учтены в процессе выдачи разрешений, они вообще не будут рассматриваться правительством, что в сегодняшнем контексте является невыполнением обязанностей, полагают экоактивисты.

https://ria.ru/20210923/galstuk-1751527977.html

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в мире, экология, лондон, великобритания, greenpeace, борис джонсон