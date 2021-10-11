https://ria.ru/20211011/blokadniki-1754030509.html

МИД ФРГ прокомментировал слова Захаровой о выплатах жертвам холокоста

МИД ФРГ прокомментировал слова Захаровой о выплатах жертвам холокоста - РИА Новости, 11.10.2021

МИД ФРГ прокомментировал слова Захаровой о выплатах жертвам холокоста

Министерство иностранных дел ФРГ связало с недопониманием слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о программе Германии по выплате... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:59

2021-10-11T14:59

2021-10-11T15:02

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ связало с недопониманием слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о программе Германии по выплате блокадникам-жертвам холокоста.Ранее Захарова, комментируя решение властей ФРГ о выплатах блокадникам-жертвам Холокоста, написала в Telegram-канале, что "ряд последних лет (российские власти) обращались к германским партнерам, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности". По ее словам, российские власти "призвали германских партнёров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий", в Берлине, по ее словам, "последовательно отвечали отказом". Захарова назвал это "безнравственной позицией"."Мне кажется, что здесь речь идет о недоразумении", - заявил на брифинге в понедельник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова Захаровой о том, что "Германия проявляет безнравственность, потому что по вопросу блокады Ленинграда выплачивает компенсации только еврейским жертвам".Он напомнил, что в начале 2019 года министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым объявили о "гуманитарном жесте для поддержки ныне живущих блокадников, тут речь идет о выделении 12 миллионов евро на модернизацию больниц для ветеранов войны и создания германо-российского Центра встреч в Санкт-Петербурге для российской и немецкой общественности и блокадников".Бургер подчеркнул, что от этой программы "нужно отличать индивидуальные компенсации, которые выплачиваются евреям, которые спаслись от преследования нацистами и Германией". "Юридическая позиция (Германии) заключается в том, что вопрос репараций, общей компенсации за военный ущерб был закрыт в 1953 году с отказом бывшего СССР от дальнейших немецких репараций. Индивидуальные выплаты евреям, которые стали жертвами расистски мотивированного преследования со стороны национал-социалистов, следует рассматривать отдельно", - добавил Бургер.В ответ на замечание журналиста, значит ли это, что "Захарова в целом права в том, что Германия в вопросе выплаты отдает предпочтение еврейским жертвам", Бургер вновь отметил, что "для еврейских жертв есть индивидуальные выплаты, а платежи, например, гуманитарный жест для переживших блокаду в целом, выполняется в форме поддержки клиники и центра встреч".Ранее организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" (Claims Conference) сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, смогут получить пособие от правительства ФРГ. Речь идет также о лицах, которые скрывались от нацистских преследований во Франции и Румынии. Всего новое пособие могут получить около 6,5 тысячи человек. В минфин ФРГ РИА Новости заявили, что на новые выплаты могут претендовать 4,5 тысяч жителей блокадного Ленинграда, актуальное место проживания и гражданство значение имеют.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20211009/zakharova-1753808841.html

https://ria.ru/20211007/neuyazvimost-1753455646.html

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