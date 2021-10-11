https://ria.ru/20211011/4g-1753988671.html

Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G

Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G - РИА Новости, 11.10.2021

Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G

Россияне смогут проголосовать на портале "Госуслуг" за населенные пункты, в которые в 2022 году проведут высокоскоростной интернет LTE, отдать свой голос можно... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:27

2021-10-11T12:27

2021-10-11T12:27

общество

технологии

санкт-петербург

москва

ростелеком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:313:3082:2047_1920x0_80_0_0_f01df374e03e42599741a51dd40822db.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать на портале "Госуслуг" за населенные пункты, в которые в 2022 году проведут высокоскоростной интернет LTE, отдать свой голос можно до 15 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ."Россияне проголосуют на портале "Госуслуги" за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования открылся на портале", - говорится в сообщении.Пресс-служба добавляет, что в голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга - они не входят в программу устранения цифрового неравенства.Для того, чтобы принять участие в голосовании, граждане должны иметь учетную запись на "Госуслугах" и постоянную регистрацию в регионе, за который пользователь голосует. Кроме того, возможно направить бумажное письмо в адрес Минцифры РФ, где необходимо указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь."Через два месяца на "Госуслугах" будет опубликован список из 2 тысяч населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%", - добавляется в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населенных пунктах в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, до конца 2021 года мобильная связь появится в 1 198 в малых населенных пунктах. До 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах деревней, сел и поселков.

https://ria.ru/20211004/set-1752923491.html

https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741932112.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, санкт-петербург, москва, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия