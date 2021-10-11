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Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G
Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G - РИА Новости, 11.10.2021
Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G
Россияне смогут проголосовать на портале "Госуслуг" за населенные пункты, в которые в 2022 году проведут высокоскоростной интернет LTE, отдать свой голос можно... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:27
2021-10-11T12:27
общество
технологии
санкт-петербург
москва
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать на портале "Госуслуг" за населенные пункты, в которые в 2022 году проведут высокоскоростной интернет LTE, отдать свой голос можно до 15 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ."Россияне проголосуют на портале "Госуслуги" за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования открылся на портале", - говорится в сообщении.Пресс-служба добавляет, что в голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга - они не входят в программу устранения цифрового неравенства.Для того, чтобы принять участие в голосовании, граждане должны иметь учетную запись на "Госуслугах" и постоянную регистрацию в регионе, за который пользователь голосует. Кроме того, возможно направить бумажное письмо в адрес Минцифры РФ, где необходимо указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь."Через два месяца на "Госуслугах" будет опубликован список из 2 тысяч населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%", - добавляется в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населенных пунктах в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, до конца 2021 года мобильная связь появится в 1 198 в малых населенных пунктах. До 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах деревней, сел и поселков.
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общество, технологии, санкт-петербург, москва, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
12:27 11.10.2021
 
Россияне выберут населенные пункты, в которые проведут сеть 4G

Россияне проголосуют на "Госуслугах" за населенные пункты, в которые проведут сеть 4G

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россияне смогут проголосовать на портале "Госуслуг" за населенные пункты, в которые в 2022 году проведут высокоскоростной интернет LTE, отдать свой голос можно до 15 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
"Россияне проголосуют на портале "Госуслуги" за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования открылся на портале", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавляет, что в голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга - они не входят в программу устранения цифрового неравенства.
Для того, чтобы принять участие в голосовании, граждане должны иметь учетную запись на "Госуслугах" и постоянную регистрацию в регионе, за который пользователь голосует. Кроме того, возможно направить бумажное письмо в адрес Минцифры РФ, где необходимо указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.
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"Через два месяца на "Госуслугах" будет опубликован список из 2 тысяч населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%", - добавляется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населенных пунктах в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, до конца 2021 года мобильная связь появится в 1 198 в малых населенных пунктах. До 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах деревней, сел и поселков.
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