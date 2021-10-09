https://ria.ru/20211009/yaytsa-1753816623.html

Что случится, если часто есть яйца

Японский диетолог назвал идеальный продукт - РИА Новости, 09.10.2021

Что случится, если часто есть яйца

Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал в статье на портале Yahoo News Japan, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:16

2021-10-09T16:16

2021-10-09T22:59

общество

еда

диета

здоровье - общество

здоровье

яйца

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал в статье на портале Yahoo News Japan, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца."Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211009/produkt-1753788874.html

https://ria.ru/20210318/yaytsa-1601870491.html

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общество, еда, диета, здоровье - общество, здоровье, яйца