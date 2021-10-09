https://ria.ru/20211009/yaytsa-1753816623.html
Что случится, если часто есть яйца
Японский диетолог назвал идеальный продукт - РИА Новости, 09.10.2021
Что случится, если часто есть яйца
Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал в статье на портале Yahoo News Japan, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:16
2021-10-09T16:16
2021-10-09T22:59
общество
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диета
здоровье - общество
здоровье
яйца
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал в статье на портале Yahoo News Japan, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца."Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211009/produkt-1753788874.html
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общество, еда, диета, здоровье - общество, здоровье, яйца
16:16 09.10.2021 (обновлено: 22:59 09.10.2021)
Японский диетолог назвал идеальный продукт
Японский диетолог Юко Фукано назвал яйца идеальным продуктом