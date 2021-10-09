Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/yaytsa-1753816623.html
Что случится, если часто есть яйца
Японский диетолог назвал идеальный продукт - РИА Новости, 09.10.2021
Что случится, если часто есть яйца
Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал в статье на портале Yahoo News Japan, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:16
2021-10-09T22:59
общество
еда
диета
здоровье - общество
здоровье
яйца
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579296515_0:196:1781:1198_1920x0_80_0_0_1d97480375ec403beabfd80a1dcfefa7.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал в статье на портале Yahoo News Japan, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца."Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211009/produkt-1753788874.html
https://ria.ru/20210318/yaytsa-1601870491.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579296515_64:0:1661:1198_1920x0_80_0_0_d3b492b326b21a24317ed980f732cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, еда, диета, здоровье - общество, здоровье, яйца
16:16 09.10.2021 (обновлено: 22:59 09.10.2021)
 
Японский диетолог назвал идеальный продукт

Японский диетолог Юко Фукано назвал яйца идеальным продуктом

© Pixabay / StockSnapЗавтрак из яиц
Завтрак из яиц - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Pixabay / StockSnap
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано рассказал в статье на портале Yahoo News Japan, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца.
"Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.
Авокадо - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 09:46
Японцы назвали продукт, который нужно есть каждый день
Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.
Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 19:06
Что скрывают яйца: все о пользе и вреде для организма женщин и мужчин
 
ОбществоЕдадиетаЗдоровье - ОбществоЗдоровьеяйца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния