Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/potoki-1753825134.html
Европейцам резко понадобился "Северный поток — 4"
Европейцы заговорили о строительстве "Северного потока — 4" - РИА Новости, 09.10.2021
Европейцам резко понадобился "Северный поток — 4"
Читатели немецкой газеты Die Zeit поспорили с автором статьи о газовом кризисе в Европе, который утверждал, что одной из причин дефицита якобы стала... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T18:15
2021-10-09T18:15
экономика
в мире
природный газ
азия
европа
москва
владимир путин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/76/1555287620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ae4f1201981816f9ab0fb3e22eb47c3.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit поспорили с автором статьи о газовом кризисе в Европе, который утверждал, что одной из причин дефицита якобы стала энергетическая политика Москвы."Россия тщательно выполняет все свои договорные обязательства. В то же время она может поставлять больше газа помимо существующих договоренностей. Кстати, в отличие от наших друзей по ту сторону Атлантики. &lt;…&gt; Факт в том, что в газовом бизнесе ЕС (за исключением Германии) в последние месяцы сделал все, чтобы насолить России", — отметил один из них.Некоторые указали на то, что сами европейские власти не знают, как выйти из сложившейся на рынке ситуации."Может, нам нужен еще "Северный поток — 3 и 4"?" — пошутил пользователь."С климатической точки зрения было и остается безумием сначала отключить атомные электростанции, а затем угольные", — добавили в комментариях."Вот что поможет этой зимой: надевать кальсоны под джинсы дома и на работе", — заключил один из них."Почему такая паника? Ведь все соглашались с тем, что цены на энергию будут расти в интересах защиты климата", — задумался пользователь.Ситуация на европейском энергетическом рынке остается тяжелой уже на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что рекордное повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.В Кремле напомнили, что повышение цен прежде всего связано с ростом потребления энергоресурсов из-за восстановления экономики, климатических изменений и уменьшения запасов топлива в хранилищах. Президент России Владимир Путин на днях отметил, что Москва готова помочь стабилизировать растущие цены на энергоносители.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211009/britaniya-1753814844.html
https://ria.ru/20211008/putin-1753673854.html
азия
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-10-09T18:15
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/76/1555287620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8588131ec400c1a44eb0bd08b5cc617a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, азия, европа, москва, владимир путин, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, россия
18:15 09.10.2021
 
Европейцы заговорили о строительстве "Северного потока — 4"

Читатели Die Zeit: самое время задуматься о "Северном потоке — 4"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit поспорили с автором статьи о газовом кризисе в Европе, который утверждал, что одной из причин дефицита якобы стала энергетическая политика Москвы.
"Россия тщательно выполняет все свои договорные обязательства. В то же время она может поставлять больше газа помимо существующих договоренностей. Кстати, в отличие от наших друзей по ту сторону Атлантики. <…> Факт в том, что в газовом бизнесе ЕС (за исключением Германии) в последние месяцы сделал все, чтобы насолить России", — отметил один из них.
Туристы на Тауэрском мосту над Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 15:57
В Британии рассказали, как Путин поставил "шах и мат" Европе
Некоторые указали на то, что сами европейские власти не знают, как выйти из сложившейся на рынке ситуации.
"Может, нам нужен еще "Северный поток — 3 и 4"?" — пошутил пользователь.
"С климатической точки зрения было и остается безумием сначала отключить атомные электростанции, а затем угольные", — добавили в комментариях.
"Вот что поможет этой зимой: надевать кальсоны под джинсы дома и на работе", — заключил один из них.
"Почему такая паника? Ведь все соглашались с тем, что цены на энергию будут расти в интересах защиты климата", — задумался пользователь.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 13:34
Лавров посоветовал Европе почаще слушать Путина
Ситуация на европейском энергетическом рынке остается тяжелой уже на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что рекордное повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
В Кремле напомнили, что повышение цен прежде всего связано с ростом потребления энергоресурсов из-за восстановления экономики, климатических изменений и уменьшения запасов топлива в хранилищах. Президент России Владимир Путин на днях отметил, что Москва готова помочь стабилизировать растущие цены на энергоносители.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаВ миреПриродный газАзияЕвропаМоскваВладимир ПутинЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния