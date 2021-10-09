https://ria.ru/20211009/potoki-1753825134.html

Европейцам резко понадобился "Северный поток — 4"

Европейцы заговорили о строительстве "Северного потока — 4" - РИА Новости, 09.10.2021

Европейцам резко понадобился "Северный поток — 4"

Читатели немецкой газеты Die Zeit поспорили с автором статьи о газовом кризисе в Европе, который утверждал, что одной из причин дефицита якобы стала... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T18:15

2021-10-09T18:15

2021-10-09T18:15

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit поспорили с автором статьи о газовом кризисе в Европе, который утверждал, что одной из причин дефицита якобы стала энергетическая политика Москвы."Россия тщательно выполняет все свои договорные обязательства. В то же время она может поставлять больше газа помимо существующих договоренностей. Кстати, в отличие от наших друзей по ту сторону Атлантики. <…> Факт в том, что в газовом бизнесе ЕС (за исключением Германии) в последние месяцы сделал все, чтобы насолить России", — отметил один из них.Некоторые указали на то, что сами европейские власти не знают, как выйти из сложившейся на рынке ситуации."Может, нам нужен еще "Северный поток — 3 и 4"?" — пошутил пользователь."С климатической точки зрения было и остается безумием сначала отключить атомные электростанции, а затем угольные", — добавили в комментариях."Вот что поможет этой зимой: надевать кальсоны под джинсы дома и на работе", — заключил один из них."Почему такая паника? Ведь все соглашались с тем, что цены на энергию будут расти в интересах защиты климата", — задумался пользователь.Ситуация на европейском энергетическом рынке остается тяжелой уже на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что рекордное повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.В Кремле напомнили, что повышение цен прежде всего связано с ростом потребления энергоресурсов из-за восстановления экономики, климатических изменений и уменьшения запасов топлива в хранилищах. Президент России Владимир Путин на днях отметил, что Москва готова помочь стабилизировать растущие цены на энергоносители.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-09T18:15 true PT1M46S

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экономика, в мире, природный газ, азия, европа, москва, владимир путин, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, россия