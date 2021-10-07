Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/gaz-1753442131.html
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина - РИА Новости, 07.10.2021
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T02:37
2021-10-07T08:34
экономика
азия
европа
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753036856_0:35:3030:1739_1920x0_80_0_0_332a548997d0446ffe7dfb4a409743d1.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об этом пишет Financial Times.Глава государства ранее подчеркивал, что соответствующую работу нужно основывать на коммерческой основе с учетом интересов всех сторон."Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", — отмечает издание.По информации с торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на голубое топливо в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за одну тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на десять процентов.В последние месяцы в этой части света резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753427649.html
азия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753036856_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_c19ac93b5a19184df2db47af9f93fe43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, азия, европа, владимир путин, россия
02:37 07.10.2021 (обновлено: 08:34 07.10.2021)
 
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина

Financial Times: падение цен на газ связано со словами Путина о готовности на них повлиять

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об этом пишет Financial Times.
Глава государства ранее подчеркивал, что соответствующую работу нужно основывать на коммерческой основе с учетом интересов всех сторон.
"Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", — отмечает издание.
По информации с торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на голубое топливо в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за одну тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на десять процентов.
В последние месяцы в этой части света резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.
По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Инженер на объекте системы газораспределения в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 21:46
Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа
 
ЭкономикаАзияЕвропаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про него
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
12:54В Кремле рассказали, от чего зависит участие Путина в саммите G20
12:53Мишустин поздравил Путина с днем рождения
12:52В Кремле не подтвердили обращение Можейко за гражданством России
12:51Песков ответил на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС
12:49МИД сообщил об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе
12:49В Кремле оценили потенциал для увеличения поставок газа в Европу
12:49В Кремле ответили на вопрос о мерах по стимуляции населения к вакцинации
Лента новостейМолния