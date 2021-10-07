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СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина - РИА Новости, 07.10.2021
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T02:37
2021-10-07T02:37
2021-10-07T08:34
экономика
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об этом пишет Financial Times.Глава государства ранее подчеркивал, что соответствующую работу нужно основывать на коммерческой основе с учетом интересов всех сторон."Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", — отмечает издание.По информации с торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на голубое топливо в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за одну тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на десять процентов.В последние месяцы в этой части света резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии.
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экономика, азия, европа, владимир путин, россия
02:37 07.10.2021 (обновлено: 08:34 07.10.2021)
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
Financial Times: падение цен на газ связано со словами Путина о готовности на них повлиять
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об этом пишет Financial Times
.
Глава государства ранее подчеркивал, что соответствующую работу нужно основывать на коммерческой основе с учетом интересов всех сторон.
"Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", — отмечает издание.
По информации с торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на голубое топливо в Европе
после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за одну тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на десять процентов.
В последние месяцы в этой части света резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.
По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии
.