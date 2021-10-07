https://ria.ru/20211007/gaz-1753442131.html

СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина

СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина - РИА Новости, 07.10.2021

СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина

Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T02:37

2021-10-07T02:37

2021-10-07T08:34

экономика

азия

европа

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об этом пишет Financial Times.Глава государства ранее подчеркивал, что соответствующую работу нужно основывать на коммерческой основе с учетом интересов всех сторон."Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", — отмечает издание.По информации с торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на голубое топливо в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за одну тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на десять процентов.В последние месяцы в этой части света резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753427649.html

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экономика, азия, европа, владимир путин, россия