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Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье - РИА Новости, 09.10.2021
Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
Шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов, но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, перчатки стоит... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T03:22
2021-10-09T03:22
общество
москва
здоровье
погода
андрей тяжельников
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов, но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, перчатки стоит надевать, если руки уже мерзнут, а шарф или палантин в межсезонье почти незаменимый аксессуар, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, в межсезонье нужно внимательно следить за прогнозом погоды, для которой характерны скачки температуры и осадки, и учитывать это при выборе гардероба. Даже когда похолодание незначительное и еще совсем не хочется доставать теплую осеннюю куртку, вечерняя температура ощутимо отличается от дневной. Поэтому стоит надевать дополнительные слои одежды – то, что легко можно снять днем или в теплом метро и накинуть вечером на улице."Человек быстрее замерзает без головного убора, поскольку открытые участки тела быстрее теряют тепло. А переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья. На холоде сужаются сосуды головы и нарушается кровоснабжение, что приводит к образованию тромбов и очень негативно отражается на нервной системе. В результате человек может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другие заболевания", - предупредил Тяжельников.По его словам, чтобы носить перчатки, не обязательно дожидаться минусовой температуры. Если руки зябнут, стоит позаботится об их утеплении. "Дело в том, что под кожей кистей рук практически нет жировой ткани, и руки так же, как и ноги, мерзнут в первую очередь. Лучше выбирать перчатки, полностью закрывающие пальцы и запястье. В межсезонье можно носить более тонкие перчатки, для более холодного времени стоит выбирать перчатки из шерсти или кожаные на подкладке. Следует выбирать натуральные материалы, которые не накаляются на холодном воздухе. Варежки или перчатки – дело вкуса и предпочтений, но в очень сильный холод варежки согревают лучше", - отметил врач. Собеседник агентства уточнил, что шарфы и палантины можно начинать носить уже с ранней осени. Они спасают от ветра, выручают в вечернее время, когда температура опускается значительно ниже дневной. Стоит выбирать широкие шарфы, в которые можно при необходимости укутаться, предпочтительно - шерстяные или флисовые."С какой температуры нужно утеплять ноги, область малого таза и поясницу колготками и другой нижней одеждой, зависит от индивидуальной чувствительности к холоду. На разные температуры предусмотрены колготки, а также мужское белье разной плотности. Но чем ближе столбик термометра опускается к нулю, тем теплее должна быть эта одежда, которая помогает создать барьер, снизив разницу температур окружающей среды и тела до минимума. Нужно помнить, что эти области тела уязвимы к холоду и их переохлаждение может привести к серьезным заболеваниям", - рассказал Тяжельников.При этом он отметил, что в офисе желательно снимать слишком теплую одежду. Вспотевший человек может легко простудиться на сквозняке или при перепаде температуры воздуха. Кроме того, пот создает комфортную среду для размножения патогенных микроорганизмов, что вызывает кожные раздражения и дискомфорт."На икрах и щиколотках практически нет защиты из жировой ткани. Не защищенные от холода сосуды ног сужаются и нарушается кровоснабжение, что может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому с голыми лодыжками ходить опасно. Нужно не только защищать эти места брюками, но и носить более теплые и длинные носки", - добавил врач. Тяжельников также сообщил, что нужно носить обувь по сезону, если носить летнюю обувь осенью, то есть большие риски промерзнуть или промочить ноги, что может неблагоприятно сказаться на здоровье.
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общество, москва, здоровье, погода, андрей тяжельников, россия
03:22 09.10.2021
 
Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье

Врач Тяжельников рассказал, когда нужно надевать шапки, шарфы и перчатки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов, но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, перчатки стоит надевать, если руки уже мерзнут, а шарф или палантин в межсезонье почти незаменимый аксессуар, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам врача, в межсезонье нужно внимательно следить за прогнозом погоды, для которой характерны скачки температуры и осадки, и учитывать это при выборе гардероба. Даже когда похолодание незначительное и еще совсем не хочется доставать теплую осеннюю куртку, вечерняя температура ощутимо отличается от дневной. Поэтому стоит надевать дополнительные слои одежды – то, что легко можно снять днем или в теплом метро и накинуть вечером на улице.
"Температура воздуха переносится по-разному в зависимости от наличия осадков и ветра. Обычно шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов. Но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание. Головной убор желательно надевать при плюсовой температуре после занятий спортом, посещения бассейна, бани", - рассказал Тяжельников. Врач уточнил, что пока нет минусовой температуры, можно носить и кепки, и легкие спортивные шапки, также наушники. Для более холодного времени лучше выбирать шапки из шерсти или с флисовой подкладкой. Модель головного убора лучше выбирать плотно прилегающую к голове, которая исключает продувание и наличие открытых участков.
"Человек быстрее замерзает без головного убора, поскольку открытые участки тела быстрее теряют тепло. А переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья. На холоде сужаются сосуды головы и нарушается кровоснабжение, что приводит к образованию тромбов и очень негативно отражается на нервной системе. В результате человек может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другие заболевания", - предупредил Тяжельников.
По его словам, чтобы носить перчатки, не обязательно дожидаться минусовой температуры. Если руки зябнут, стоит позаботится об их утеплении. "Дело в том, что под кожей кистей рук практически нет жировой ткани, и руки так же, как и ноги, мерзнут в первую очередь. Лучше выбирать перчатки, полностью закрывающие пальцы и запястье. В межсезонье можно носить более тонкие перчатки, для более холодного времени стоит выбирать перчатки из шерсти или кожаные на подкладке. Следует выбирать натуральные материалы, которые не накаляются на холодном воздухе. Варежки или перчатки – дело вкуса и предпочтений, но в очень сильный холод варежки согревают лучше", - отметил врач. Собеседник агентства уточнил, что шарфы и палантины можно начинать носить уже с ранней осени. Они спасают от ветра, выручают в вечернее время, когда температура опускается значительно ниже дневной. Стоит выбирать широкие шарфы, в которые можно при необходимости укутаться, предпочтительно - шерстяные или флисовые.
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"С какой температуры нужно утеплять ноги, область малого таза и поясницу колготками и другой нижней одеждой, зависит от индивидуальной чувствительности к холоду. На разные температуры предусмотрены колготки, а также мужское белье разной плотности. Но чем ближе столбик термометра опускается к нулю, тем теплее должна быть эта одежда, которая помогает создать барьер, снизив разницу температур окружающей среды и тела до минимума. Нужно помнить, что эти области тела уязвимы к холоду и их переохлаждение может привести к серьезным заболеваниям", - рассказал Тяжельников.
При этом он отметил, что в офисе желательно снимать слишком теплую одежду. Вспотевший человек может легко простудиться на сквозняке или при перепаде температуры воздуха. Кроме того, пот создает комфортную среду для размножения патогенных микроорганизмов, что вызывает кожные раздражения и дискомфорт.
"На икрах и щиколотках практически нет защиты из жировой ткани. Не защищенные от холода сосуды ног сужаются и нарушается кровоснабжение, что может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому с голыми лодыжками ходить опасно. Нужно не только защищать эти места брюками, но и носить более теплые и длинные носки", - добавил врач. Тяжельников также сообщил, что нужно носить обувь по сезону, если носить летнюю обувь осенью, то есть большие риски промерзнуть или промочить ноги, что может неблагоприятно сказаться на здоровье.
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