Это важно знать. Водителям перечислили главные правила подготовки авто к зиме

09:02 09.10.2021 (обновлено: 13:04 09.10.2021)
Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зиме
Автоэксперты рекомендовали заменить масло и провести диагностику машины перед началом зимы
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. При подготовке машины к зиме необходимо провести ее диагностику и заменить салонный фильтр. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказали автоэксперты.
Так, координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов рекомендовал менять масло и фильтр, даже если не подошел срок. По словам специалиста, это особенно важно для транспорта с пробегом более ста тысяч километров.
29 сентября, 01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Отдельный совет он дал водителям автомобилей на дизельном топливе.
"Если вы ездите не часто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, что у вас в баке будет летнее топливо. Оно может загустеть", — пояснил специалист.
В свою очередь, эксперт Вячеслав Субботин напомнил, что перед первым за сезон выездом на зимнюю дорогу стоит потренироваться.
"Можно делать, как все финны. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются", — заключил Субботин.
25 сентября, 09:32Страховщики выяснили, как семейное положение влияет на аварийность авто
Помимо этого, профессионалы призывают провести диагностику автомобиля: проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.
Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что появление мелких частых поломок на относительно новом автомобиле, коррозия на подвеске или топливной магистрали, а также рост расхода топлива говорят о необходимость продавать машину.