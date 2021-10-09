https://ria.ru/20211009/avto-1753786431.html

Это важно знать. Водителям перечислили главные правила подготовки авто к зиме

Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зиме - РИА Новости, 09.10.2021

Это важно знать. Водителям перечислили главные правила подготовки авто к зиме

При подготовке машины к зиме необходимо провести ее диагностику и заменить салонный фильтр. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказали автоэксперты. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T09:02

2021-10-09T09:02

2021-10-09T13:04

общество

авто

петр шкуматов

вячеслав субботин

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. При подготовке машины к зиме необходимо провести ее диагностику и заменить салонный фильтр. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказали автоэксперты.Так, координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов рекомендовал менять масло и фильтр, даже если не подошел срок. По словам специалиста, это особенно важно для транспорта с пробегом более ста тысяч километров.Отдельный совет он дал водителям автомобилей на дизельном топливе.В свою очередь, эксперт Вячеслав Субботин напомнил, что перед первым за сезон выездом на зимнюю дорогу стоит потренироваться."Можно делать, как все финны. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются", — заключил Субботин.Помимо этого, профессионалы призывают провести диагностику автомобиля: проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что появление мелких частых поломок на относительно новом автомобиле, коррозия на подвеске или топливной магистрали, а также рост расхода топлива говорят о необходимость продавать машину.

https://ria.ru/20210929/probeg-1752243408.html

https://ria.ru/20210925/avtomobil-1751744323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, петр шкуматов, вячеслав субботин, fresh auto, максим рязанов