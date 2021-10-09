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Это важно знать. Водителям перечислили главные правила подготовки авто к зиме
Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зиме - РИА Новости, 09.10.2021
Это важно знать. Водителям перечислили главные правила подготовки авто к зиме
При подготовке машины к зиме необходимо провести ее диагностику и заменить салонный фильтр. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказали автоэксперты. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T09:02
2021-10-09T13:04
общество
авто
петр шкуматов
вячеслав субботин
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. При подготовке машины к зиме необходимо провести ее диагностику и заменить салонный фильтр. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказали автоэксперты.Так, координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов рекомендовал менять масло и фильтр, даже если не подошел срок. По словам специалиста, это особенно важно для транспорта с пробегом более ста тысяч километров.Отдельный совет он дал водителям автомобилей на дизельном топливе.В свою очередь, эксперт Вячеслав Субботин напомнил, что перед первым за сезон выездом на зимнюю дорогу стоит потренироваться."Можно делать, как все финны. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются", — заключил Субботин.Помимо этого, профессионалы призывают провести диагностику автомобиля: проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что появление мелких частых поломок на относительно новом автомобиле, коррозия на подвеске или топливной магистрали, а также рост расхода топлива говорят о необходимость продавать машину.
https://ria.ru/20210929/probeg-1752243408.html
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общество, авто, петр шкуматов, вячеслав субботин, fresh auto, максим рязанов
09:02 09.10.2021 (обновлено: 13:04 09.10.2021)
 
Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зиме

Автоэксперты рекомендовали заменить масло и провести диагностику машины перед началом зимы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль во время морозов
Автомобиль во время морозов - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. При подготовке машины к зиме необходимо провести ее диагностику и заменить салонный фильтр. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказали автоэксперты.
Так, координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов рекомендовал менять масло и фильтр, даже если не подошел срок. По словам специалиста, это особенно важно для транспорта с пробегом более ста тысяч километров.
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Отдельный совет он дал водителям автомобилей на дизельном топливе.
"Если вы ездите не часто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, что у вас в баке будет летнее топливо. Оно может загустеть", — пояснил специалист.
В свою очередь, эксперт Вячеслав Субботин напомнил, что перед первым за сезон выездом на зимнюю дорогу стоит потренироваться.
"Можно делать, как все финны. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются", — заключил Субботин.
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Помимо этого, профессионалы призывают провести диагностику автомобиля: проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.
Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что появление мелких частых поломок на относительно новом автомобиле, коррозия на подвеске или топливной магистрали, а также рост расхода топлива говорят о необходимость продавать машину.
 
ОбществоАвтоПетр ШкуматовВячеслав СубботинFresh AutoМаксим Рязанов
 
 
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