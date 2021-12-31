https://ria.ru/20211231/vozhdenie-1766265082.html

Что делать при заносе: правила поведения на дороге в гололед

Как ездить в гололед и не улететь: правила поведения на дороге

Что делать при заносе: правила поведения на дороге в гололед

Неверное поведение водителя на скользкой дороге провоцирует занос автомобиля и аварийные ситуации. О том, как правильно ездить на машине в гололед и как вести... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T08:54

2021-12-31T08:54

2021-12-31T11:27

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праздник

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Неверное поведение водителя на скользкой дороге провоцирует занос автомобиля и аварийные ситуации. О том, как правильно ездить на машине в гололед и как вести себя, если автомобиль все-таки занесло – в материале РИА Новости.Как ездить в гололедГололед неприятен даже для профессиональных водителей, а для автомобилистов-новичков становится серьезным испытанием. Безопасное управление автомобилем на скользкой дороге складывается из знаний правил вождения и подготовки транспортного средства к сезону, при этом важно учитывать тип машины (механика или автомат, переднеприводная или заднеприводная) и принимать правильные решения, если все-таки авто занесло.Основные правилаПрофессионализм водителя во многом определяется его способностью не допустить заноса машины в гололед. Для этого важно соблюдать несколько важных правил, о которых РИА Новости рассказал Владимир Ильичев, руководитель направления подбора авто, СберАвто:Но и это еще не все. Безопасность на дороге зависит не только от водителя, но и от других участников движения, поэтому еще одним важным правилом является контроль за другими участниками движения. В гололед очень важно всегда оставаться начеку. Не стоит громко включать музыку или отвлекаться на разговор с пассажирами, лучше прислушиваться к внешним звукам, чтобы оперативно отреагировать на внезапную ситуацию.Как тормозитьГлавная задача при торможении в гололед – не допустить скольжения машины. При возникновении опасной ситуации рефлекторно хочется вдавить педаль тормоза, но этого категорически нельзя делать на скользкой дороге: остановка колес приведет к тому, что можно полностью потерять управление автомобилем. На многих современных машинах стоит антиблокировочная система (ABS), которая не дает колесу полностью остановиться при торможении, но на нее не всегда стоит рассчитывать. Лучшим выходом станет торможение двигателем: необходимо плавно убрать ногу с педали газа и переключиться на более низкую передачу. Если автомобиль имеет АКПП (автоматическую коробку передач), то действия зависят от того, какая именно коробка установлена. Некоторые позволяют водителям сбрасывать скорость самостоятельно в ручном режиме, а некоторые работают в фиксированном режиме, но с возможностью выбора низких скоростей.Другим вариантом выхода из заноса является прерывистое торможение. Его суть заключается в кратковременных нажатиях на педаль, при этом они не должны быть сильными и длительными: несколько легких секундных нажатий."Резкое торможение опасно в любое время года, но зимой оно чаще всего становится причиной аварий. Дорога может быть скользкой, асфальт подвергается воздействию низких температур и осадков, а значит, сцепление машины с дорогой значительно ухудшается и тормозной путь будет больше. Поэтому тормозить нужно заранее, но делать это стоит не резко, а заблаговременно плавно – для этого и нужно соблюдать дистанцию до идущего впереди автомобиля. Любое резкое торможение, ускорение или поворот руля может привести к дестабилизации положения автомобиля в пространстве (сносу или заносу)", – уточнил Владимир Ильичев.Что делать, если занеслоЛучше всего соблюдать все меры предосторожности и всеми способами не допустить заноса. Тем не менее, если такое все-таки произошло, необходимо оперативно среагировать и предпринять определенные действия, о которых рассказал Максим Шелков, автоэксперт и руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист".На переднем приводеНужно без резких движений повернуть руль в сторону заноса и плавно нажать на педаль газа, выводя тем самым автомобиль из заноса. Когда положение машины стабилизируется, необходимо вернуть руль в положение для движения прямо. Если вовремя не повернуть руль, автомобиль может занести в другую сторону.На заднем приводеНужно также повернуть руль в сторону заноса, но убрать ногу с педали газа, тем самым помогая машине вернуться на траекторию движения. После выхода из заноса вернуть руль для движения прямо, чтобы избежать повторного заноса.Гололед способен создать множество непредсказуемых опасных ситуаций на дороге. Даже профессиональные водители могут не сразу сориентироваться и оценить обстановку для принятия правильных решений. Поэтому очень важно соблюдать бдительность, следовать правилам поведения на дороге и не забывать про других участников движения, отмечают эксперты.

https://ria.ru/20180118/1512786049.html

https://ria.ru/20211009/avto-1753786431.html

https://ria.ru/20211120/vozhdenie-1759923598.html

https://ria.ru/20211207/gololed-1762477105.html

https://ria.ru/20211223/ekstrim-1764795289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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