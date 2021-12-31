08:54 31.12.2021 (обновлено: 11:27 31.12.2021)
Что делать при заносе: правила поведения на дороге в гололед
Машина в гололед. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Неверное поведение водителя на скользкой дороге провоцирует занос автомобиля и аварийные ситуации. О том, как правильно ездить на машине в гололед и как вести себя, если автомобиль все-таки занесло – в материале РИА Новости.
Как ездить в гололед
Гололед неприятен даже для профессиональных водителей, а для автомобилистов-новичков становится серьезным испытанием. Безопасное управление автомобилем на скользкой дороге складывается из знаний правил вождения и подготовки транспортного средства к сезону, при этом важно учитывать тип машины (механика или автомат, переднеприводная или заднеприводная) и принимать правильные решения, если все-таки авто занесло.
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Основные правила
Профессионализм водителя во многом определяется его способностью не допустить заноса машины в гололед. Для этого важно соблюдать несколько важных правил, о которых РИА Новости рассказал Владимир Ильичев, руководитель направления подбора авто, СберАвто:
- —Замена шин. "Уже при температуре в +7°С летние шины перестают быть эффективными, так как резина на ней более жесткая и в холод она "дубеет", снижается коэффициент сцепления с дорогой. Зимняя шина, напротив, более мягкая и с холодами не теряет своих свойств. Многие владельцы шипованной резины не торопятся "переобуваться", мотивируя это тем, что шипы стираются об асфальт. Но нужно понимать, что производители прекрасно осознают это и потому производят шипы из специального износостойкого сплава".
- —Дистанция. Очень важно соблюдать дистанцию до идущего впереди транспорта. Чем она больше, тем меньше шансов попасть в аварию при резком торможении или другом маневре. Не обязательно ехать медленно, важно ориентироваться на скорость потока, понимая, что экстренное торможение в гололед займет на 3–5 секунд больше обычного. Отдельно стоит отметить, что в занос могут попасть и проезжающие рядом фуры и автобусы, поэтому в непогоду легковому автомобилю лучше держать до них достаточную дистанцию.
- —Скорость. Следовать указаниям знаков нужно всегда, а зимой особенно. В скользкую погоду безопасную скорость нужно рассчитывать самостоятельно, потому что при ограничении, например, в 80 км/ч ехать с максимально разрешенной скоростью может быть опасно. Кроме того, скорость делает автомобиль более чувствительным к воздушным порывам. Сильный и внезапный поток воздуха может привести к потере управления автомобилем, в особенности на мостах и многополосных шоссе. Соблюдать скоростной режим важно и для того, чтобы вовремя реагировать на дорожные знаки, которые могут быть плохо различимы в непогоду.
Но и это еще не все. Безопасность на дороге зависит не только от водителя, но и от других участников движения, поэтому еще одним важным правилом является контроль за другими участниками движения. В гололед очень важно всегда оставаться начеку. Не стоит громко включать музыку или отвлекаться на разговор с пассажирами, лучше прислушиваться к внешним звукам, чтобы оперативно отреагировать на внезапную ситуацию.
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Как тормозить
Главная задача при торможении в гололед – не допустить скольжения машины. При возникновении опасной ситуации рефлекторно хочется вдавить педаль тормоза, но этого категорически нельзя делать на скользкой дороге: остановка колес приведет к тому, что можно полностью потерять управление автомобилем. На многих современных машинах стоит антиблокировочная система (ABS), которая не дает колесу полностью остановиться при торможении, но на нее не всегда стоит рассчитывать. Лучшим выходом станет торможение двигателем: необходимо плавно убрать ногу с педали газа и переключиться на более низкую передачу. Если автомобиль имеет АКПП (автоматическую коробку передач), то действия зависят от того, какая именно коробка установлена. Некоторые позволяют водителям сбрасывать скорость самостоятельно в ручном режиме, а некоторые работают в фиксированном режиме, но с возможностью выбора низких скоростей.
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Другим вариантом выхода из заноса является прерывистое торможение. Его суть заключается в кратковременных нажатиях на педаль, при этом они не должны быть сильными и длительными: несколько легких секундных нажатий.
"Резкое торможение опасно в любое время года, но зимой оно чаще всего становится причиной аварий. Дорога может быть скользкой, асфальт подвергается воздействию низких температур и осадков, а значит, сцепление машины с дорогой значительно ухудшается и тормозной путь будет больше. Поэтому тормозить нужно заранее, но делать это стоит не резко, а заблаговременно плавно – для этого и нужно соблюдать дистанцию до идущего впереди автомобиля. Любое резкое торможение, ускорение или поворот руля может привести к дестабилизации положения автомобиля в пространстве (сносу или заносу)", – уточнил Владимир Ильичев.
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Что делать, если занесло
Лучше всего соблюдать все меры предосторожности и всеми способами не допустить заноса. Тем не менее, если такое все-таки произошло, необходимо оперативно среагировать и предпринять определенные действия, о которых рассказал Максим Шелков, автоэксперт и руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист".
На переднем приводе
Нужно без резких движений повернуть руль в сторону заноса и плавно нажать на педаль газа, выводя тем самым автомобиль из заноса. Когда положение машины стабилизируется, необходимо вернуть руль в положение для движения прямо. Если вовремя не повернуть руль, автомобиль может занести в другую сторону.
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На заднем приводе
Нужно также повернуть руль в сторону заноса, но убрать ногу с педали газа, тем самым помогая машине вернуться на траекторию движения. После выхода из заноса вернуть руль для движения прямо, чтобы избежать повторного заноса.
Гололед способен создать множество непредсказуемых опасных ситуаций на дороге. Даже профессиональные водители могут не сразу сориентироваться и оценить обстановку для принятия правильных решений. Поэтому очень важно соблюдать бдительность, следовать правилам поведения на дороге и не забывать про других участников движения, отмечают эксперты.
Водитель за рулем автомобиля