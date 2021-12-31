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Как выбраться из сугроба на "механике" и "автомате": советы автоэкспертов
Машина застряла в снегу: как выехать из сугроба и что делать
Как выбраться из сугроба на "механике" и "автомате": советы автоэкспертов
Машина застряла в снегу и не может сдвинуться с места - такие случаи нередки в зимнее время. Что нужно иметь с собой в багажнике, как правильно выезжать из... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:21
2021-12-31T11:21
общество
праздник
авилон
авто
сергей власов
fresh auto
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Машина застряла в снегу и не может сдвинуться с места - такие случаи нередки в зимнее время. Что нужно иметь с собой в багажнике, как правильно выезжать из сугроба на заднем приводе, отличия “механики” и “автомата” при раскачке, - в материале РИА Новости.Как выбраться из снегаЗимой никто из автомобилистов не застрахован от попадания в снежный плен. В городе с этой проблемой чаще сталкиваются автовладельцы, которые оставляют свое транспортное средство на открытых парковках и обочинах, куда обычно счищают снег с проезжих частей. Тем, кто собрался за город, необходимо подготовить авто к поездке и позаботиться о выборе качественных шин, соответствующих сезону. Резина должна быть шипованная, а в багажнике всегда находиться минимальный набор инструментов.Что нужно иметь с собойВ зимнее время автолюбителям пригодятся:Дополнительно можно запастись комплектом теплой одежды, средством для розжига костра, фонарем и несколькими банками консервов.Основные правилаДаже если водитель достаточно опытен и знает, как вести себя на зимней дороге, чтобы не застрять в снегу, бывают ситуации, когда это происходит неожиданно и не зависит от мастерства автолюбителя.Не паниковатьПервое правило - успокоиться и трезво оценить ситуацию. Чтобы не усугубить положение, нельзя давить на газ. Лучше всего выйти из машины и осмотреться."Во время поездки в принципе всегда нужно оценивать ситуацию, например, какой перед вами снег: глубокий или нет, рыхлый, уплотненный и так далее. Исходя из этого уже принимать решение, как выбираться из сугроба", - говорит Игорь Боярский, директор по сервису и запасным частям "Авилон Jaguar Land Rover".Расчистить местоНеобходимо освободить колеса, бампер и днище авто от снега и расчистить колею для них, используя лопату или подручные средства."Можно ногами утрамбовать снег под колесами, если ничего нет под рукой. Еще один вариант — использовать домкрат, если под него можно организовать площадку, поднять машину и резко опустить. Также домкратом поочередно можно поднимать каждое колесо и заполнять пространство под ним, чтобы автомобиль смог выехать из сугроба", - рассказывает Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.После этих манипуляций можно попытаться выехать, не газуя и плавно нажимая на педаль. Лучше это делать на низкой передаче, аккуратно работая педалью акселератора, чтобы колеса не буксовали, а крутились медленно, и как только начинается пробуксовка - останавливаться.Приспустить колесаСпособ достаточно эффективный, но долгий. Прежде чем им воспользоваться, стоит убедиться в том, что в багажнике есть компрессор. Давление во всех шинах нужно снизить до 0,8–1,0 бар. В результате колеса расплющатся и площадь сцепления с поверхностью станет больше. Выбравшись из сугроба, нужно накачать колеса."Данный способ поможет, если снега мало, в ином случае будет обратный эффект и машина может увязнуть еще сильнее", - предупреждает Максим Рязанов.Что подложить под колесоДля того чтобы восстановить сцепление колес с поверхностью, можно подложить под них любые твердые предметы. Для этого подойдут мелкие ветки, сучки, бревна, доски, камни."Когда деревьев или кустарников поблизости нет, придется использовать то, что есть в автомобиле. Самый простой вариант — салонные коврики. Подкладывать их нужно под ведущие колеса, - рассказывает Сергей Власов, эксперт #банкавто (цифровой платформы РГС Банка). - Если удалось снова начать движение, нельзя останавливаться, чтобы подобрать коврики или посадить пассажиров обратно. Нужно добраться до ровного сухого твердого участка".Способы и техникиСуществует несколько способов вызволения автомобиля из снежного плена. Каким из них воспользоваться, зависит от того, что есть в багажнике и салоне у автомобилиста.РаскачкаЕсли не получается выехать по собственной колее, можно попробовать раскачать автомобиль. Смысл этого приема в наборе скорости за счет маятниковых движений. Это самый действенный и популярный способ, испробованный большинством автомобилистов."Хорошо, если в машине водитель не один, иногда бывает достаточно силы одного-двух человек, чтобы подтолкнуть автомобиль. Помощь пассажиров можно совместить с "раскачкой"”, - говорит Сергей Власов.Механическая коробка передачНа автомобиле с механической коробкой передач раскачать машину проще всего. Тронувшись в одну сторону, авто чуть заезжает на горку и начинает откатываться назад, можно даже помочь транспортному средству, включив в этот момент заднюю передачу. Когда авто накатывается на противоположный край ямки и снова меняет направление движения, нужно снова сменить передачу. Самый эффективный вариант — двигаться вперед-назад до тех моментов, когда колеса уходят в пробуксовку.На большинстве современных автомобилей применяется дифференциал для распределения крутящего момента на каждое из ведущих колес (передних или задних, в зависимости от привода). Из-за этого они вращаются с разной частотой. В этом случае поможет раскачка автомобиля в стороны. Однако это должен быть крайний шаг, так как в этом случае сильно изнашивается трансмиссия.Автоматическая коробка передачНа АКПП нет сцепления, выжимая которое водитель авто с МКПП помогает раскачивать застрявшую машину. Многие автолюбители уверены, что на "автомате" совсем нельзя буксовать. Но если есть определенный опыт, то небольшая пробуксовка не повредит.Существует два способа раскачки для машин с автоматическими коробками передач:Не стоит забывать, что нагрузка на АКПП может вызвать перегрев, если в течение нескольких минут раскачки авто не выбралось из снега, лучше дать коробке отдохнуть.БуксирЕсли в багажнике есть трос, можно обратиться за помощью к другим автомобилистам, чтобы вытащить авто на буксире."Владельцам седанов и хэтчбеков лучше попросить об услуге водителей грузовиков – так результат будет гарантирован. Если в снегу увяз внедорожник – лучше вызвать эвакуатор", - советует Максим Рязанов.Важно не дергать машину стальным тросом, чтобы не повредить проушины. Каждый водитель должен знать, куда подсоединяется трос и как правильно закрутить крюки для буксировки, чтобы они не выскочили и не нанесли повреждений.После того, как все подготовлено, нужно поставить авто на передачу (если тянуть будут назад, то на заднюю) и плавно нажимать на газ, помогая тащить транспортное средство.О еще одном способе использования троса рассказывает Сергей Власов: “Если поблизости есть дерево или столб и достаточно длинный трос, можно закрепить его одним концом на дереве, второй обмотать вокруг ведущего колеса. При аккуратном нажатии на газ получится аналог лебедки”.Растопить снегДля того чтобы растопить снег под колесами, можно использовать поваренную соль (если она имеется в багажнике), поможет в этом и незамерзающая жидкость для мытья стекол.Антипробуксовочные цепиВ случае если перечисленные действия не помогли и машина не двигается, значит колесам не хватает сцепления. Чтобы обеспечить его, стоит использовать антипробуксовочные цепи, если таковые имеются. Они крепятся на ведущие колеса и выполняют роль дополнительного протектора. За счет малой площади контакта звеньев цепи с дорожной поверхностью сила давления веса автомобиля на грунт существенно повышается. Это заставляет цепь "вгрызаться" в глубь льда и снега. Для того, чтобы закрепить устройство на колесе, необходимо воспользоваться домкратом."Что касается антипробуксовочных цепей, то надевать их стоит заранее, так как если машина застряла в снегу, это будет сделать тяжело. Цепь по сути – это тот же самый трак, только у нее еще есть элементы, чтобы сцепиться с дорогой и протолкнуть машину вперед", - советует Игорь Боярский.ДомкратДомкрат можно применить для того, чтобы приподнять машину и что-либо подложить под колесо. Если площадка достаточно ровная, можно установить домкрат и столкнуть с него авто вперед или назад, главное убедиться в том, что это действие не навредит его целостности."Если машина "села" на днище, с помощью домкрата нужно приподнять ее. Однако на снегу это сделать крайне тяжело, потому что домкрат тоже будет проваливаться. Если есть такая возможность, то сначала нужно положить доску под домкрат и поднять колесо, а затем уже что-то подложить под само колесо. Кроме того, если автомобиль оборудован специальными системами антибуксировки, водителю нужно обязательно их включить", - рассказывает Игорь Боярский.Как не застревать в снегуДля того чтобы не застревать в снегу, важно соблюдать несколько простых правил:
https://ria.ru/20210422/avto-1729387875.html
https://ria.ru/20201231/avtoputeshestviya-1587803205.html
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общество, праздник, авилон , авто, сергей власов, fresh auto, максим рязанов
11:21 31.12.2021
 

Как выбраться из сугроба на "механике" и "автомате": советы автоэкспертов

© Depositphotos / gpointstudio Машина застряла в снегу
Машина застряла в снегу - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / gpointstudio
Машина застряла в снегу. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Машина застряла в снегу и не может сдвинуться с места - такие случаи нередки в зимнее время. Что нужно иметь с собой в багажнике, как правильно выезжать из сугроба на заднем приводе, отличия “механики” и “автомата” при раскачке, - в материале РИА Новости.

Как выбраться из снега

Зимой никто из автомобилистов не застрахован от попадания в снежный плен. В городе с этой проблемой чаще сталкиваются автовладельцы, которые оставляют свое транспортное средство на открытых парковках и обочинах, куда обычно счищают снег с проезжих частей. Тем, кто собрался за город, необходимо подготовить авто к поездке и позаботиться о выборе качественных шин, соответствующих сезону. Резина должна быть шипованная, а в багажнике всегда находиться минимальный набор инструментов.
© Depositphotos / luckybusiness Женщина расчищает колеса автомобиля от снега
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Depositphotos / luckybusiness
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега

Что нужно иметь с собой

В зимнее время автолюбителям пригодятся:
  • Трос. Лучше всего два: динамический для сдергивания с места и статический, чтобы вытащить авто внатяг.
  • Цепи или траки.
  • Насос.
  • Домкрат в виде рейки (чтобы подложить под колеса).
  • Штыковая лопата, которой можно не только расчищать снег, но и колоть лед.
  • Мешок с песком или мраморной крошкой. Можно возить с собой две-три пачки обычной поваренной соли, которая способна быстро разъедать лед.
Дополнительно можно запастись комплектом теплой одежды, средством для розжига костра, фонарем и несколькими банками консервов.

Основные правила

Даже если водитель достаточно опытен и знает, как вести себя на зимней дороге, чтобы не застрять в снегу, бывают ситуации, когда это происходит неожиданно и не зависит от мастерства автолюбителя.

Не паниковать

Первое правило - успокоиться и трезво оценить ситуацию. Чтобы не усугубить положение, нельзя давить на газ. Лучше всего выйти из машины и осмотреться.
"Во время поездки в принципе всегда нужно оценивать ситуацию, например, какой перед вами снег: глубокий или нет, рыхлый, уплотненный и так далее. Исходя из этого уже принимать решение, как выбираться из сугроба", - говорит Игорь Боярский, директор по сервису и запасным частям "Авилон Jaguar Land Rover".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина убирает снег
Мужчина убирает снег - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина убирает снег

Расчистить место

Необходимо освободить колеса, бампер и днище авто от снега и расчистить колею для них, используя лопату или подручные средства.
"Можно ногами утрамбовать снег под колесами, если ничего нет под рукой. Еще один вариант — использовать домкрат, если под него можно организовать площадку, поднять машину и резко опустить. Также домкратом поочередно можно поднимать каждое колесо и заполнять пространство под ним, чтобы автомобиль смог выехать из сугроба", - рассказывает Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.
После этих манипуляций можно попытаться выехать, не газуя и плавно нажимая на педаль. Лучше это делать на низкой передаче, аккуратно работая педалью акселератора, чтобы колеса не буксовали, а крутились медленно, и как только начинается пробуксовка - останавливаться.

Приспустить колеса

Способ достаточно эффективный, но долгий. Прежде чем им воспользоваться, стоит убедиться в том, что в багажнике есть компрессор. Давление во всех шинах нужно снизить до 0,8–1,0 бар. В результате колеса расплющатся и площадь сцепления с поверхностью станет больше. Выбравшись из сугроба, нужно накачать колеса.
"Данный способ поможет, если снега мало, в ином случае будет обратный эффект и машина может увязнуть еще сильнее", - предупреждает Максим Рязанов.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Снегопад в Москве

Что подложить под колесо

Для того чтобы восстановить сцепление колес с поверхностью, можно подложить под них любые твердые предметы. Для этого подойдут мелкие ветки, сучки, бревна, доски, камни.
"Когда деревьев или кустарников поблизости нет, придется использовать то, что есть в автомобиле. Самый простой вариант — салонные коврики. Подкладывать их нужно под ведущие колеса, - рассказывает Сергей Власов, эксперт #банкавто (цифровой платформы РГС Банка). - Если удалось снова начать движение, нельзя останавливаться, чтобы подобрать коврики или посадить пассажиров обратно. Нужно добраться до ровного сухого твердого участка".

Способы и техники

Существует несколько способов вызволения автомобиля из снежного плена. Каким из них воспользоваться, зависит от того, что есть в багажнике и салоне у автомобилиста.

Раскачка

Если не получается выехать по собственной колее, можно попробовать раскачать автомобиль. Смысл этого приема в наборе скорости за счет маятниковых движений. Это самый действенный и популярный способ, испробованный большинством автомобилистов.
"Хорошо, если в машине водитель не один, иногда бывает достаточно силы одного-двух человек, чтобы подтолкнуть автомобиль. Помощь пассажиров можно совместить с "раскачкой"”, - говорит Сергей Власов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСугробы у проезжей части. Архивное фото
Сугробы у проезжей части. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сугробы у проезжей части. Архивное фото
Механическая коробка передач
На автомобиле с механической коробкой передач раскачать машину проще всего. Тронувшись в одну сторону, авто чуть заезжает на горку и начинает откатываться назад, можно даже помочь транспортному средству, включив в этот момент заднюю передачу. Когда авто накатывается на противоположный край ямки и снова меняет направление движения, нужно снова сменить передачу. Самый эффективный вариант — двигаться вперед-назад до тех моментов, когда колеса уходят в пробуксовку.
На большинстве современных автомобилей применяется дифференциал для распределения крутящего момента на каждое из ведущих колес (передних или задних, в зависимости от привода). Из-за этого они вращаются с разной частотой. В этом случае поможет раскачка автомобиля в стороны. Однако это должен быть крайний шаг, так как в этом случае сильно изнашивается трансмиссия.
Автоматическая коробка передач
На АКПП нет сцепления, выжимая которое водитель авто с МКПП помогает раскачивать застрявшую машину. Многие автолюбители уверены, что на "автомате" совсем нельзя буксовать. Но если есть определенный опыт, то небольшая пробуксовка не повредит.
Существует два способа раскачки для машин с автоматическими коробками передач:
  1. 1
    Самый простой: работать с переключением передач. Включая переднюю, давать небольшой газ, как только авто наехало на бугор, переключаться на заднюю и повторять действия до того момента, пока машина не выберется из сугроба. Главное условие - наличие хорошей реакции у водителя.
  2. 2
    Подходит для автолюбителей с опытом, наиболее эффективен. Необходимо резко нажимать на тормоз, как только колеса наехали на бугорок, при движении назад снова выжимать тормоз и включать режим "D" (движение вперед).
Не стоит забывать, что нагрузка на АКПП может вызвать перегрев, если в течение нескольких минут раскачки авто не выбралось из снега, лучше дать коробке отдохнуть.
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Буксир

Если в багажнике есть трос, можно обратиться за помощью к другим автомобилистам, чтобы вытащить авто на буксире.
"Владельцам седанов и хэтчбеков лучше попросить об услуге водителей грузовиков – так результат будет гарантирован. Если в снегу увяз внедорожник – лучше вызвать эвакуатор", - советует Максим Рязанов.
Важно не дергать машину стальным тросом, чтобы не повредить проушины. Каждый водитель должен знать, куда подсоединяется трос и как правильно закрутить крюки для буксировки, чтобы они не выскочили и не нанесли повреждений.
После того, как все подготовлено, нужно поставить авто на передачу (если тянуть будут назад, то на заднюю) и плавно нажимать на газ, помогая тащить транспортное средство.
О еще одном способе использования троса рассказывает Сергей Власов: “Если поблизости есть дерево или столб и достаточно длинный трос, можно закрепить его одним концом на дереве, второй обмотать вокруг ведущего колеса. При аккуратном нажатии на газ получится аналог лебедки”.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛюди выталкивают машину из сугроба на одной из занесенных снегом улиц Владивостока. 8 марта 2018
Люди выталкивают машину из сугроба на одной из занесенных снегом улиц Владивостока. 8 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Люди выталкивают машину из сугроба на одной из занесенных снегом улиц Владивостока. 8 марта 2018

Растопить снег

Для того чтобы растопить снег под колесами, можно использовать поваренную соль (если она имеется в багажнике), поможет в этом и незамерзающая жидкость для мытья стекол.

Антипробуксовочные цепи

В случае если перечисленные действия не помогли и машина не двигается, значит колесам не хватает сцепления. Чтобы обеспечить его, стоит использовать антипробуксовочные цепи, если таковые имеются. Они крепятся на ведущие колеса и выполняют роль дополнительного протектора. За счет малой площади контакта звеньев цепи с дорожной поверхностью сила давления веса автомобиля на грунт существенно повышается. Это заставляет цепь "вгрызаться" в глубь льда и снега. Для того, чтобы закрепить устройство на колесе, необходимо воспользоваться домкратом.
"Что касается антипробуксовочных цепей, то надевать их стоит заранее, так как если машина застряла в снегу, это будет сделать тяжело. Цепь по сути – это тот же самый трак, только у нее еще есть элементы, чтобы сцепиться с дорогой и протолкнуть машину вперед", - советует Игорь Боярский.

Домкрат

Домкрат можно применить для того, чтобы приподнять машину и что-либо подложить под колесо. Если площадка достаточно ровная, можно установить домкрат и столкнуть с него авто вперед или назад, главное убедиться в том, что это действие не навредит его целостности.
"Если машина "села" на днище, с помощью домкрата нужно приподнять ее. Однако на снегу это сделать крайне тяжело, потому что домкрат тоже будет проваливаться. Если есть такая возможность, то сначала нужно положить доску под домкрат и поднять колесо, а затем уже что-то подложить под само колесо. Кроме того, если автомобиль оборудован специальными системами антибуксировки, водителю нужно обязательно их включить", - рассказывает Игорь Боярский.
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Как не застревать в снегу

Для того чтобы не застревать в снегу, важно соблюдать несколько простых правил:
  • использовать только зимнюю резину, часто именно из-за плохих шин случаются подобные неприятности;
  • всегда возить с собой лопату или хотя бы кусок фанеры;
  • как только появляется ощущение, что автомобиль вязнет, переходить на пониженную передачу и ни в коем случае не останавливаться;
  • избегать резких торможений и ускорений на заснеженной дороге, лучше поддерживать постоянные обороты двигателя от 1500 до 2000;
  • во время движения уверенно и осторожно работать рулем, плавно поворачивать и, двигаясь по колее, следить, чтобы авто не оказалось на обочине;
  • парковаться нужно так, чтобы не оказаться в сугробе из-за снегоуборочной техники;
  • если планируется стоянка на заснеженном месте, нужно проехать вперед-назад, чтобы обеспечить себе колею для выезда.
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