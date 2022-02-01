https://ria.ru/20220201/avtomobil-1770456107.html

Расходы на автомобиль: на чем можно сэкономить - советы экспертов

Расходы на автомобиль: затраты на обслуживание и эксплуатацию машины

Расходы на автомобиль: на чем можно сэкономить - советы экспертов

Пользование личным автомобилем подразумевает существенные затраты на его обслуживание. Сколько в среднем российский автолюбитель тратит на топливо, налоги и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:21

2022-02-01T13:21

2022-02-01T13:21

авто

автомобили

россия

топливо

бензин

осаго

каско

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пользование личным автомобилем подразумевает существенные затраты на его обслуживание. Сколько в среднем российский автолюбитель тратит на топливо, налоги и страховку, каковы затраты на стоянку, на чем можно сэкономить, нормы расхода бензина, таблица расчета транспортного налога - в материале РИА Новости.Расходы на автомобильСогласно проведенным экспертами компании "АвтоСпецЦентр" в 2021 году исследованиям, в России в среднем на содержание автомобиля в год уходит около 108 000 рублей. В перечень расходов включено техническое обслуживание, затраты на топливо, оформление страховки, покупка запчастей и расходных материалов, включая комплект зимних шин, оплата транспортного налога, парковки, автомойки, услуги шиномонтажа."Перед покупкой автомобиля можно примерно оценить предстоящие расходы, в Интернете доступны сервисы, которые рассчитают ориентировочную сумму затрат в соответствии с введенными параметрами", - советует Алексей Гуляев, заместитель генерального директора по сервису АГ "АВИЛОН".Расходы зависят еще и от того, как владелец эксплуатирует свой автомобиль."Возьмем среднестатистического воронежца: поездки каждый день на работу, летом за город, на море и к бабушке в деревню в среднем это 30 000 км в год. Итого на топливо уходит 150 000 руб. (3000 л*50 руб.), страховка и транспортный налог заберут по 7 000 руб. за год на замену масла уйдет 12 000 руб. (если это делать один раз в 10 000 км), услуги шиномонтажа обойдутся в 3 000 руб. плановое обслуживание и мелкий ремонт - 25 000 руб. Пользуясь мойкой один раз в три недели, житель Воронежа тратит на чистоту своего автомобиля 11 000 руб. Итого в среднем получается 215 000 руб. в год", - приводит расчеты Михаил Чиндин, руководитель компании "СТОлица Черноземья".ТопливоПо данным пресс-службы компании "ЮMoney", средний чек на бензин в 2021 году в России вырос примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 1240 рублей."Седан Е-класса со средним пробегом в 20 тыс. км. в год потребляет бензина на сумму от 61,5 тыс. до 70,7 тыс. руб. Годовая стоимость заправки автомобиля аналогичного сегмента, оснащенного дизельным двигателем, варьируется от 61,1 тыс. до 66,8 тыс. руб.", - отмечает Роман Тимашов, директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево.По словам Олега Клявина, основателя компании "Центр Технологического Консалтинга", если говорить о набирающих популярность электрокарах, то при зарядке авто в домашних условиях стоимость будет зависеть от тарифа на электроэнергию и от емкости батареи. Формула выглядит так: цена одного кВт (₽) х Емкость батареи (кВт·ч) = Цена зарядки (₽). На общественных станциях цена за киловатт выше на два-три рубля. Можно взять средний расход электромобиля (это около 17 кВтч на 100 км.) и сравнить этот показатель со средним значением потребления топлива автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, получится разница примерно в 5 - 10 раз в зависимости от тарифа и региона.НормыНорма расхода топлива – это величина, которая отражает среднюю потребность в топливе для различных видов автотранспорта на конкретный километраж (как правило, на 100 км пути). Для легковых автомобилей она составляет в среднем 11-13 литров, грузовых - 29-33 литра, дизельные грузовые авто потребляют 31-34 литра, а автобусы - 41-44.СтраховкаПо данным Дениса Мигаля, генерального директора сети автосалонов Fresh Auto, примерно 20% ежегодных расходов тех автомобилистов, которые приобретают новую машину, составляет КАСКО и около 6% - ОСАГО. Если машина приобретается в кредит, первый вид страхования обязателен до момента погашения задолженности перед банком.Цены на страховку зависят от пробега транспортного средства и периода действия услуги. Новые авто с минимальной вероятностью поломки можно застраховать по более выгодным тарифам, в среднем стоимость КАСКО составляет 5-7% от цены машины.Средняя стоимость ОСАГО за последние три года стабильна и на начало 2022 года составляет приблизительно 2224 - 5980 рублей. Причина такой стабильности - конкурентная борьба страховщиков за безубыточных клиентов."Поскольку на законодательном уровне не принята классификация автомобилей, страховые компании сами решают, к какому типу отнести машину на альтернативном топливе. В случае с электромобилем важна мощность двигателя.Также все электрокары должны иметь страховку ОСАГО, однако в 2019 году Национальная комиссия финансовых услуг пошла навстречу их владельцам и утвердила коэффициент 0,9 при расчете стоимости страховки. Поэтому теперь ОСАГО для тех, у кого электрические машины, на 10% дешевле, чем у владельцев авто с двигателем внутреннего сгорания", - рассказывает Олег Клявин.НалогиТранспортный налог составляет около 1% от стоимости автомобиля. Налоговая ставка устанавливается в каждом регионе и зависит от мощности ТС. Рассчитать сумму к уплате позволяет специальный калькулятор на сайте ФНС.В Москве налоговая ставка для физических лиц следующая:Появившийся в России в 2014 году “налог на роскошь” установлен для машин стоимостью от 3 млн руб. Владельцы дорогих авто доплачивают к сумме транспортного налога в соответствии с коэффициентом, который зависит от цены машины. Например, в сегменте от 3 млн до 5 млн руб. стандартный транспортный налог умножается на 1,1, а от 5 млн до 10 млн руб. - на 2.Другая ситуация у владельцев электрокаров.ТехобслуживаниеЗа техническое обслуживание авто россияне в 2021 году платили в среднем по 4 405 руб., подсчитали в компании " ЮMoney"."Например, ТО на MERCEDES-BENZ Е200 (W212) с двухлитровыми двигателем обойдется примерно в 8000 руб. (это стоимость только запчастей)", - приводит данные Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат".В зависимости от бренда, цена техобслуживания варьируется от 40 000 до 70 000 руб. в год. Но в случае со спорт- и суперкарами она увеличивается до 200 000 руб."Экономия на обслуживании какого-либо узла автомобиля всегда приводит к еще большим затратам. Не продиагностировав вовремя топливную систему или зажигание, вы будете переплачивать за повышенный расход. Проблемы с ходовой частью (например, стучащий рулевой наконечник) могут привести к разбитой ходовой системе. Все узлы друг друга компенсируют, если один не работает, то автоматически разбиваются и выходят из строя другие. На чем точно не стоит экономить, так это на регулярном техническом обслуживании", - предупреждает Данил Соловьев директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE.При этом, как отмечает Олег Клявин, "межсервисный интервал у электромобиля в три-четыре раза больше. Снижаются затраты на обслуживание некоторых узлов на ТО, например, колодки или жидкости".МаслоПримерная цена одного литра масла - 700 рублей. Для того чтобы заменить отработанное на новое в двигателе и коробке передач, необходимо приблизительно пять литров. Стоимость работ в автосервисах варьируется от 500 до 2 000 рублей, итого (не учитывая новый масляный фильтр) на это уходит 4 000 - 5 500 рублей.Замена шинЗа услуги шиномонтажа россияне в 2021 году платили в среднем 3175 рублей, сообщает пресс-служба компании "ЮMoney". Что касается стоимости “резины”, цена и летних, и зимних покрышек в среднем составляет 3 000 - 4 000 рублей.РемонтРемонт автомобиля обычно производится только по потребности. Для того чтобы минимизировать затраты, важно своевременно проходить техническое обслуживание. Но плохие дороги, воздействие осадков, ДТП, износ узлов со временем делают свое дело. Стоимость ремонта зависит от марки машины, цены запасных частей и характера повреждений.МойкаРегулярная мойка автомобиля и чистка салона (раз в месяц) обойдутся владельцу более чем в 30 тыс. руб. в год.Парковка или гаражПо данным сервиса “Авито-Недвижимость”, средняя стоимость гаража в III квартале 2021 года составляла порядка 270 тыс. рублей, а машиноместо обходилось покупателям в среднем в 650 тыс. рублей. Уровень цен на покупку гаражей и парковочных мест в целом по стране вырос за год на 8% год в обоих сегментах. По информации “ЮMoney”, средний чек за парковку составил 225 рублей, а средний оборот на одного пользователя вырос на 38% до 570 рублей.Что такое амортизацияПри расчете стоимости содержания автомобиля необходимо учитывать амортизацию (ежегодное снижение стоимости транспортного средства в связи с износом и моральным устареванием). Чем новее авто, тем быстрее оно теряет в цене. За три первых года эксплуатации машина снижается в цене примерно на 30%, а через пять лет – на 50%. Поэтому амортизация считается самой большой статьей расходов автовладельца.На чем можно сэкономитьАвтовладелец может сэкономить на обслуживании авто, главное, подходить к этому вопросу обдуманно.Техническое обслуживание"Например, при прохождении ТО есть обязательные к выполнению работы и носящие рекомендательный характер. Можно производить замену деталей в момент их крайнего износа, заранее рассчитав износ до минимальных значений, это распространяется на тормозные колодки и многие другие запчасти. Главное быть уверенным, что эта экономия не приведет к еще большим затратам на обслуживание или ремонт", - говорит Алексей Гуляев.Самый очевидный путь к сокращению расходов на сервис и ремонт заключается в бережном отношении к автомобилю и аккуратной езде. Например, прогрев транспортного средства при минусовых температурах помогает работе двигателя, движение без рывков позволяет тратить меньше топлива, плавное торможение сохраняет тормозные колодки. Аккуратное вождение и соблюдение правил ПДД снижают риск ДТП и вероятность крупного ремонта.Эксперты сервиса “Авито-Авто” рекомендуют внимательно отнестись к выбору пункта обслуживания. В случае если автомобиль новый (не старше трех-пяти лет) и его пробег не достиг отметки в 100 000 км, есть смысл проходить обслуживание в официальных дилерских центрах. Это поможет сохранить гарантию. В остальных случаях автовладелец может поискать клубные или профильные мастерские, в которых специалисты работают с определенными марками. Эксперты в таких центрах специализируются на конкретных моделях и смогут предложить оптимальный и самый экономичный вариант решения проблемы.РемонтСамостоятельный ремонт – еще один из способов существенно сэкономить на эксплуатации автомобиля. В помощь автовладельцу пригодятся обзоры в интернете с подробным объяснением. Перебирать двигатель по инструкции во Всемирной сети при отсутствии опыта – небезопасная идея, а вот замена фильтров, сезонная “переобувка” или проверка уровня масла - под силу любому автовладельцу.ТопливоОдин из самых затратных пунктов расходов для любого автовладельца – топливо. Эксперты сервиса “Авито-Авто” рекомендуют не экономить на нем, так как дешевое топливо может привести к поломкам автомобиля. Автовладелец сможет сократить расходы, если будет использовать банковскую карту с кэшбеком на бензин (при оплате топлива или автотоваров возвращается наибольший процент от суммы покупки) и/или программу лояльности от АЗС.С учетом растущих цен на бензин можно рассмотреть альтернативные способы."Например, метан. На фоне непрерывно дорожающего бензина метан выглядит идеальным топливом, но главный минус - ограниченное число специализированных заправок. Ещё один альтернативный вид топлива, который набирает обороты - электричество. Электрозаправочные станции управляются из мобильного приложения, оплата происходит по принципу сервисов такси. Владелец электромобиля производит оплату после окончания зарядки. Популяризация этого вида топлива также зависит от качественной электрозарядной инфраструктуры. В августе 2021 года была принята концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. К концу 2024 планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 2290-р)", - рассказывает Алексей Макаров.ШиныЕще один вариант экономии – использование всесезонных шин, но езда на такой резине возможна только в черте города, где регулярно чистят дороги.Страховка"К способу экономии можно отнести подбор выгодной программы страхования. При оформлении КАСКО подойдет франшиза, в рамках которой в случае ДТП не будет покрываться определенная сумма ущерба. Это позволит защитить себя от значительных расходов в случае повреждения авто, сэкономив на страховке до 30 000-40 000 рублей", - отмечает Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК "АвтоСпецЦентр".МойкаСейчас большой популярностью пользуются автомойки самообслуживания. Но есть еще вариант - бесконтактная мойка, которая обладает большим количеством преимуществ, включая доступную стоимость.ЗапчастиПо словам Данила Соловьева, можно не покупать так называемые “оригинальные” запчасти. Все дело в том, что их производит не автомобильный бренд, а другие компании, которые под собственными торговыми марками продают то же самое, но на 25-40% дешевле.

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https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html

https://ria.ru/20220125/avtomobili-1769350782.html

https://ria.ru/20220201/e-osago-1770407415.html

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https://ria.ru/20220127/transmissiya-1769709744.html

https://ria.ru/20220122/vozhdenie-1769010797.html

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https://ria.ru/20220119/dvigatel-1768602915.html

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