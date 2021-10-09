14:04 09.10.2021 (обновлено: 14:11 09.10.2021)
В Оренбуржье арестовали еще трех фигурантов дела об отравлении алкоголем
Суд арестовал еще трех фигурантов дела о незаконном сбыте алкоголя в Оренбуржье
© Фото : СУ СК по Оренбургской областиСпиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области
© Фото : СУ СК по Оренбургской области
УФА, 9 окт – РИА Новости. Советский райсуд оренбургского Орска арестовал еще троих фигурантов дела о незаконном сбыте алкоголя после массового отравления жителей суррогатной водкой, сообщает суд.
Ранее суд арестовал 29-летнего задержанного по делу о незаконной торговле алкоголем, которым предположительно отравились 54 человека, 26 из которых умерли.
Суд сообщает, что рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех лиц, обвиняемых в незаконном производстве, хранении в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц; хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору; хранении и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.
"Все трое - жители города Орска. При допросе в качестве обвиняемых один орчанин вину признал, двое других – признали частично. Доводы следствия, изложенные в ходатайствах, суд посчитал обоснованными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении каждого обвиняемого", - говорится в сообщении.