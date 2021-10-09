https://ria.ru/20211009/alkogol-1753807584.html

В Оренбуржье арестовали еще трех фигурантов дела об отравлении алкоголем

В Оренбуржье арестовали еще трех фигурантов дела об отравлении алкоголем - РИА Новости, 09.10.2021

В Оренбуржье арестовали еще трех фигурантов дела об отравлении алкоголем

Советский райсуд оренбургского Орска арестовал еще троих фигурантов дела о незаконном сбыте алкоголя после массового отравления жителей суррогатной водкой,... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T14:04

2021-10-09T14:04

2021-10-09T14:11

происшествия

орск

оренбургская область

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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УФА, 9 окт – РИА Новости. Советский райсуд оренбургского Орска арестовал еще троих фигурантов дела о незаконном сбыте алкоголя после массового отравления жителей суррогатной водкой, сообщает суд.Ранее суд арестовал 29-летнего задержанного по делу о незаконной торговле алкоголем, которым предположительно отравились 54 человека, 26 из которых умерли.Суд сообщает, что рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех лиц, обвиняемых в незаконном производстве, хранении в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц; хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору; хранении и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере."Все трое - жители города Орска. При допросе в качестве обвиняемых один орчанин вину признал, двое других – признали частично. Доводы следствия, изложенные в ходатайствах, суд посчитал обоснованными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении каждого обвиняемого", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье